解嚴30年 彭明敏嘆：許多目標仍未實現

2017-04-16 18:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕現已高齡94歲的前總統府資政彭明敏，今出席「自由的滋味」、「逃亡」重版紀念簽書會，他感嘆表示，當年起草的《台灣人民自救運動宣言》中的訴求，有許多問題現在仍未完成。

今年是解嚴30。1964年戒嚴時期，彭明敏因與其學生謝聰敏、魏廷朝共同起草《台灣人民自救運動宣言》遭判刑8年，1970年逃往海外20多年之久，《自由的滋味》與 《逃亡》2本著作中紀錄了彭明敏當時的故事與逃亡過程。

彭明敏回憶，他在《台灣人民自救運動宣言》提出很多訴求，包括總統直選、國會全面改選、結社自由、新聞自由、言論自由等，都因戒嚴結束而差不多實現，但其中制定台灣本土憲法、以台灣的名義重新加入聯合國等要求，到了解嚴30年後的今天仍然未達成。

彭明敏也表示，很多讀者問他怎麼沒有提到當年如何逃走的故事，事情已過了40、50年，應該沒有顧慮了才對，但大家可能無法相信，有一些人當時幫忙他的人已經不在世，但他們的家屬仍要求不要公布他們的名字。

彭明敏也提到，1945年他在日本長崎被炸傷，由長崎醫學院院長手術才救回一命，而幾年前有人偷偷告訴他，當時手術時，自己的父親就在旁擔任院長的助手，即使已解嚴許久，但那位老先生仍不敢說出他曾幫彭動手術的事情，就害怕受到政府迫害，可見當時國民黨的恐怖政治，影響台灣人有多深。