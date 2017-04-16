趙少康裝死不管停播？吳思瑤批「比共匪還共匪」
2017-04-16 18:40
〔即時新聞／綜合報導〕中廣音樂網、寶島網日前接獲國家通訊傳播委員會（NCC）停播公文，不過中廣董事長趙少康對內卻沒有進行公告，讓中廣無預警停播。立委吳思瑤就痛批趙少康，「簡直比共匪還共匪。」
中廣音樂網、寶島網的停播引來許多熱議，不過綜合報導指出，NCC副主委翁柏宗15日強調，NCC要收回中廣頻率已規畫十幾年，並非突然之舉。趙少康2007年入主中廣時就承諾會繳回，NCC完全是依法執行。但趙少康對內卻沒公告，讓中廣變成無預警停播。停播公文在14日下午4、5點就送達中廣，但中廣當時還拒收，NCC人員最後只能採張貼公告送達，中廣才決定停播、召回台內DJ。
吳思瑤表示，國民黨2007年把中廣賣給趙少康，趙少康就知道頻道遲早要繳回國用。前總統馬英九任內其實也做了應收回兩頻道的決策，但只是「打假球」，繼續私相授受而未執行。
吳思瑤痛批趙少康扯到最高點，「簡直比共匪還共匪。」她也指出，NCC早通知中廣，但趙少康裝死不處理，沒有盡義務提早安排照顧員工權益，真是「了不起，負責！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- （更新）台版《太陽的後裔》卡司曝光 8塊肌的他是男主角
- 宜蘭熊讚公益路跑 1.6萬人共襄盛舉
- 〈圖文專欄〉愛妳．珍視自己
- 公園出現捕螢人 民眾痛斥沒公德心
- 禪師賣瓜 安東尼：真的嗎？
- 女撿到國軍防曳光彈 竟當恐嚇工具
- 6輛35噸菜車前導娶親 漢光果菜社創舉
- 鬼鬼摔到腦震盪 感覺腦髓晃啊晃
- 女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
- 八田與一雕像遭斷頭 組專案小組調查
- 飛行車要來了！ 將在今年底展開預售
- 川普第一筆收入…是撿資源回收
- 老農婦的眼淚 讓養殖業者將高麗菜變冷凍食材
- 傳朴槿惠健康亮紅燈 腸胃病惡化幾無進食
- 手指受傷擦藥後竟抽蓄 海巡急救援
- 又一家媒體棄紙本！《英文中國郵報》轉型網路新聞平台
- 超猛！豬哥亮還沒出院 XX找上門
- 全國洋服裁剪公開賽 商淑華奪金牌
- 中職》陳琥6局無失分好投奪勝 林威助砲轟潘威倫
- NBA》高拋神絕殺 J.強森一槍擊沉快艇（影音）
- MLB》投球姿勢五花八門 奎托「搖阿搖」球迷樂翻（影音）
- 9旬志工 偕妻吹笛娛老
- MLB》德葛隆7局13K無用 馬林魚4轟炸裂逆轉勝（影音）
- （獨家照）恭喜！劉伊心登記成人妻 即戰力拍婚紗
- 2工人船艙內燒死 台船遭勒令停工
- 奶大贏一半！AV新人長相普普 賣贏三上悠亞還靠這招
- 志明就是我！ 彭浩翔自誇帥勝余文樂
- 台塑許可證 王文淵強調配合政府
- 被遺忘20年？ 鄭文燦︰桃園要爭取文化設施
- 【朵朵小語】諦聽寂靜
- 仲間由紀惠做人失敗 暴肥當貴族偵探
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Wu Den-yih chastises KMT accusers
- 大樹民宅火警 鄰居用鋁梯救出受困4人
- 馬林魚逆襲 換大都會輸1分
- 這蚊子死法讓人笑翻 網友：這一定是酒駕
- 今日MLB戰績
- （影片）被問初夜幾歲？台灣「國民男友」說出實話竟被嫌晚
- 5月路考 駕訓班籲配套
- 73勝總亞軍 柯瑞記憶猶新
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：趙少康裝死不管停播？吳思瑤批「比共匪還共匪」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分