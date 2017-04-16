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趙少康裝死不管停播？吳思瑤批「比共匪還共匪」

2017-04-16  18:40

〔即時新聞／綜合報導〕中廣音樂網、寶島網日前接獲國家通訊傳播委員會（NCC）停播公文，不過中廣董事長趙少康對內卻沒有進行公告，讓中廣無預警停播。立委吳思瑤就痛批趙少康，「簡直比共匪還共匪。」

中廣音樂網、寶島網的停播引來許多熱議，不過綜合報導指出，NCC副主委翁柏宗15日強調，NCC要收回中廣頻率已規畫十幾年，並非突然之舉。趙少康2007年入主中廣時就承諾會繳回，NCC完全是依法執行。但趙少康對內卻沒公告，讓中廣變成無預警停播。停播公文在14日下午4、5點就送達中廣，但中廣當時還拒收，NCC人員最後只能採張貼公告送達，中廣才決定停播、召回台內DJ。

吳思瑤表示，國民黨2007年把中廣賣給趙少康，趙少康就知道頻道遲早要繳回國用。前總統馬英九任內其實也做了應收回兩頻道的決策，但只是「打假球」，繼續私相授受而未執行。

吳思瑤痛批趙少康扯到最高點，「簡直比共匪還共匪。」她也指出，NCC早通知中廣，但趙少康裝死不處理，沒有盡義務提早安排照顧員工權益，真是「了不起，負責！」

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  • 吳思瑤痛批趙少康扯到最高點，「簡直比共匪還共匪。」（資料照，記者方賓照攝）

    吳思瑤痛批趙少康扯到最高點，「簡直比共匪還共匪。」（資料照，記者方賓照攝）

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