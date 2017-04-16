明天親赴前瞻公聽會 朱立倫：拜託立院支持
2017-04-16 17:49
〔記者張安蕎／新北報導〕曾被行政院政務委員張景森批評「從不來開會、用念力在推動建設」的新北市長朱立倫，明日將親自出席立法院前瞻基礎建設特別條例草案公聽會，朱立倫今天表示，要很誠摯的拜託立法院，支持大台北地區的共同需求。
該場公聽會原本由新北市副市長葉惠青出席，15日市府宣布將改由朱立倫親自出馬，為爭取中央補助地方建設經費，朱立倫日前向柯文哲公開喊話，指雙北市已達共識，將向中央爭取「三環三線」計畫中的捷運環狀線，列入前瞻計畫補助，不過柯文哲卻冷淡回應：「誰跟他共識」
朱立倫今天受訪時，針對明日將出席公聽會表示，大台北地區的軌道建設，不管是萬大中和樹林線的第二期、環狀線的第二期南環北環以及汐止民生線，這些都是已經經過可行性評估，而且已經到達實際可行的，希望中央跟地方大家一起來推動，這也是未來台灣10年的前瞻性的計畫，他相信用這樣的一個方式，應該可以得到很多立法委員的認同，也希望行政院跟他們一起努力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- （更新）台版《太陽的後裔》卡司曝光 8塊肌的他是男主角
- 小S被海關人員認出「國際巨星」 下句話竟秒潑冷水
- 中職》賽前愛嗆林哲瑄 郭阜林：「學長我要讓你去撿球！」
- 雲林蝙蝠染「麗沙病毒」 全台第2例
- 傳朴槿惠健康亮紅燈 腸胃病惡化幾無進食
- （圖輯影音）林明禎西門町開唱 秀美腿辣舞
- 不怕薪水減半 護理師轉戰長照站
- 搶救虎井 澎湖推出婚紗跳島美食遊
- 女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
- 八田與一雕像遭斷頭 組專案小組調查
- 李李仁想幫林宥嘉彈吉他 老婆陶子打搶
- 預算重老輕幼 催生找無錢／楊志良：從蚊子館計畫找財源
- NBA》大戰前一天出意外 湯瑪斯妹妹車禍過世
- 捷運不只到彰化 還要爭取到南投
- 基地台變假水塔 學甲居民抗議
- 家長壓力大…養育篇／民團促普設公托 改善幼教
- 假冒稽查員 苗縣「違建蟑螂」上門騙
- 日職》太操了？稻村亞美開球投不到百公里（影音）
- 趁下午買菜人潮多 他偷一堆水果毫不手軟
- 【朵朵小語】諦聽寂靜
- 被遺忘20年？ 鄭文燦︰桃園要爭取文化設施
- 中職》陳琥6局無失分好投奪勝 林威助砲轟潘威倫
- APEC電腦鼠走迷宮 龍華科大獲4大獎
- 想像VS現實！他們自製蛋糕「走鐘」成這樣 孩子看了超崩潰....
- 自由廣場》從虎尾前瞻雲林
- 獨家畫面》吸毒男撞死人 竟賴在車頂不下來
- 女神不拍露點戲 竟因身材太...
- 媽祖壽誕前最後假日 東石港口宮一早湧進7萬名香客
- 洗腎弱勢婦住破屋 市政府動員助修繕…
- NBA》爵士三人連線 希爾空中接力丟進三分彈（影音）
- 「京急掰」、「黃金豬」先後告別 鐵道迷不捨
- 詭！等紅燈被紅衣女碰一下 男子當場暴斃
- 雲縣國小新生 報到率估逾8成
- 性癖攏係假！曾收百瓶粉絲精液 暗黑前田敦子自爆不愛吞精
- 悠遊卡可以搭高雄捷運、公車了 還有雙重優惠
- 家長壓力大…生育篇／育兒開銷超大 不敢生第二胎
- 網球》「夜市小球王」曾俊欣法國青少男單封王
- 加索兄弟鬩牆 馬刺有20年功力背書
- 遊客狂喜！馬祖藍眼淚爆量開始了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：明天親赴前瞻公聽會 朱立倫：拜託立院支持
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分