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明天親赴前瞻公聽會 朱立倫：拜託立院支持

2017-04-16  17:49

〔記者張安蕎／新北報導〕曾被行政院政務委員張景森批評「從不來開會、用念力在推動建設」的新北市長朱立倫，明日將親自出席立法院前瞻基礎建設特別條例草案公聽會，朱立倫今天表示，要很誠摯的拜託立法院，支持大台北地區的共同需求。

該場公聽會原本由新北市副市長葉惠青出席，15日市府宣布將改由朱立倫親自出馬，為爭取中央補助地方建設經費，朱立倫日前向柯文哲公開喊話，指雙北市已達共識，將向中央爭取「三環三線」計畫中的捷運環狀線，列入前瞻計畫補助，不過柯文哲卻冷淡回應：「誰跟他共識」

朱立倫今天受訪時，針對明日將出席公聽會表示，大台北地區的軌道建設，不管是萬大中和樹林線的第二期、環狀線的第二期南環北環以及汐止民生線，這些都是已經經過可行性評估，而且已經到達實際可行的，希望中央跟地方大家一起來推動，這也是未來台灣10年的前瞻性的計畫，他相信用這樣的一個方式，應該可以得到很多立法委員的認同，也希望行政院跟他們一起努力。

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  • 新北市長朱立倫（中）將親自出席立法院公聽會，爭取他的「三環三線」政見，列入前瞻計畫補助。（記者張安蕎攝）

    新北市長朱立倫（中）將親自出席立法院公聽會，爭取他的「三環三線」政見，列入前瞻計畫補助。（記者張安蕎攝）

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