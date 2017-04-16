太清廉才落選高雄市長？ 綠委諷吳敦義：選笑話冠軍？
2017-04-16 17:02
〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義昨日出席活動，為國民黨主席選舉做最後衝刺時，談到他競選高雄市長失利是因為「太清廉」。這樣的說法引來民進黨立委林俊憲嘲諷，「是在選笑話大賽冠軍嗎？」
吳敦義表示，在競選高雄市長連任時，因為太堅持一定要清廉、端正、公平，一定不對特權低頭，才會以4000多票連任失敗。
林俊憲則在臉書表示，「聽到這話，全高雄都驚呆了吧！」認為他和前總統馬英九都有一樣的特質，那就是「千錯萬錯都是別人的錯」。還諷刺吳就是那種開車逆向，卻以為都是其他車輛逆向的人。
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