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吳敦義被嗆聲 「有做事怎會被民進黨打趴？」

吳敦義參加社區關懷活動遭嗆聲。（記者洪臣宏攝）

2017-04-16  16:41

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前副總統吳敦義今天到高市小港區參加社區關懷活動，他致詞時細數政績，一名婦女嗆聲：「有做事怎會被民進黨打趴？」2人針鋒相對，吳問：「不然要怎樣？」該名婦女回說：「國民黨要硬起來啊！」不顧眾人緩頰悻悻然離去。

吳敦義國民黨主席競選列車開進山東、青島里聯合活動中心，立委陳宜民及當地國民黨市議員、里長前往助陣，吳敦義說明參選理念，並細數40年從政經歷，強調自己的歷練最豐富。正當他致詞時，台下1名婦女高喊：「給你機會會不會為藍營做事？」吳敦義談話被打斷，回說「當然會為中國國民黨做事」，婦人質問「有做事怎會被民進黨打趴？」有人大笑，也有人趨前緩頰。

吳敦義接著說，他當黨秘書長時打趴了民進黨，婦人馬上回說要看未來，不要再談過去，還嗆說「責任能當飯吃嗎？」吳問：「不然要怎樣？」婦人說：「國民黨要硬起來啊！」引來一片掌聲。雙方你一言、我一語，吳敦義豎起大拇指正要繼續說明時，婦人不理會吳的叫喚，當場離去。

吳敦義並批評一例一休、兩岸關係「已讀不回」僵局，要蔡政府若無錦囊妙計，就回到九二共識、一中各表。

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  • 紫衣婦人嗆聲：「有做事怎會被民進黨打趴？」（記者洪臣宏攝）

    紫衣婦人嗆聲：「有做事怎會被民進黨打趴？」（記者洪臣宏攝）

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