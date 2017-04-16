澎湖查獲中國子母型漁船越界 對方蛇行拒檢

2017-04-16 16:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來天氣轉為炎熱晴朗氣候，中國漁船又蠢蠢欲動， 澎湖海巡隊今執行「護永專案」，首次查獲中國子母型漁船越界作業，目標鎖定澎湖海域高經濟魚種，追緝過程中國漁船多次蛇行繞圈拒檢，但我方仍以強靠方式押回馬公隊部。

澎湖海巡隊調查指出，今日上午8時25分，在七美西南22.5浬處（北緯22度56分、東經119度07分），發現中國「閩紹漁60723號」漁船及沈姓船老大等21人未經許可，擅自進入澎湖限制海域違規作業，經廣播數次命令停船受檢無效，且蛇行繞圈拒檢，遂派優勢警力以強靠方式登臨檢查，經控制押返隊部調查，後續視違規情節作相關裁處。

雖然近年來澎湖地區海域多次強力掃蕩後，中國漁船越界情形已大幅減少，但卻首次查獲中國「閩」船作業方式為子母船型，搭配多艘小船單人作業，專門捕捉高經濟魚種，較為少見，越界進入至我澎湖七美西南海域作業，經調查後依「兩岸人民關係條例」及海巡沒入、罰鍰等6大執法手段予以嚴懲，期能遏止中國漁船越界歪風，並將持續強力掃蕩。

由於中國漁船昔日以滾輪式拖網為主，越界捕撈常造成海洋浩劫，所到之處海底寸土不留，被外界視為破壞澎湖海洋資源的元凶，現又出現專捕高經濟魚種的子母型漁船越界，更嚴重威脅澎湖漁民的生計，未來發展趨勢值得外界關注。