2017世大運將至 警專1700學生動起來
2017-04-16 15:27
台北市警局到警專開設講習，並設置電子偵檢門讓學生體驗。（記者王冠仁翻攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕2017台北世界大學運動會即將到來，我政府除動員軍、警執行維安工作外，台灣警察專科學校也將派出學生1700餘名擔任維安協勤人員，協助安全維護及檢查。
為強化警專學生在世大運賽會期間的執勤能力，台北市警局特別規劃維安工作整備、安檢流程及設備操作、認證管制、消防安全、緊急醫療救護、維安常用英語及國際禮儀等課程，於本月10日至13日，邀請中華民國急救技能推廣協會、台北市消防局、航空警察局等單位前往警專辦理維安協勤人員任務講習。
台北市警局說，為鼓勵學生學習熱忱，講習會場擺設電子偵檢門，由航空警察局教官實機操作示範，並邀請「熊讚Bravo」擔任安檢助教，手持金屬探測器，邀請學員體驗。
台北市教育局也選出5名學生志工，於中場休息時間，帶動警專學生跳起「世大運運動操」，讓警專學生感受、融入世大運氛圍。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- 女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
- 草間彌生45名家作品 「耘非凡」展出
- 老農婦的眼淚 讓養殖業者將高麗菜變冷凍食材
- NBA》生涯第200場季後賽 詹皇砍32分宰溜馬慶祝
- 殺前妻出獄中彩券 賭光600萬討扶養費
- 法操》律師幫殺人犯辯護，都只是為了賺錢嗎！？
- 關1年150萬！雄警電玩弊案爆黑幕 2線3要3線1扛罪
- 法大選倒數 極左派竄起四雄混戰
- 爆中廣裝死拒收公文 NCC寬限一個月仁至義盡
- 男子疑似吸毒恍神 深夜駕車衝撞4車1死3傷
- 中國的多層壓力
- 沒有美國 日將主導恢復11國TPP
- 【藝文短訊】 江文瑜現代詩塾系列講座
- 5秒撐爆衣H奶女星 拍一部AV就引退
- MLB》投球姿勢五花八門 奎托「搖阿搖」球迷樂翻（影音）
- 朝鮮半島若開戰 日媒：首爾會有100萬人喪生
- 媽祖到賣場血拚？ 原來是出巡
- 網球》費爸不參與紅土賽季 穆雷：他很有機會贏
- 非做不可》對體育改革灰心 「泳后」怒吼：台選手做錯什麼？
- （影音）老蕭揪徐佳瑩、吳建豪組豪華陣容 重唱金馬獎歌曲
- 周玉蔻呼呼中廣員工 轟趙少康是這種老闆
- 岩手縣設計給觀光客的爆笑圖示 沒想到最後竟然有洋蔥！
- 中職》不想再被林哲瑄美技接殺 郭阜林吃蝦改運（影音）
- 人前人後兩樣情？ 小心！別被你家狗狗騙了
- 男買新刀切西瓜 半路暴怒先砍人染血
- 紀小樣／春天書
- 北港媽祖遶境 首日行程拖延11個鐘頭
- 網球》謝淑薇VS.辛吉絲 瑞士比爾女雙爭后
- 教父級金屬樂團的新血貝斯手 竟是名12歲男孩！
- 恍神男子撞死人 爬上車頂大叫
- 李宗賢再見安 強「悍」2連勝
- 提前慶母親節 關山野餐音樂會湧人潮
- 日本家電代購有詐 至少32人受害
- 家長壓力大…養育篇／民團促普設公托 改善幼教
- 中正不見了 綠議員：台南運動公園完成正名
- 直播賺太少 正妹假冒閨蜜辦手機變賣
- 名主持人艾倫婚姻亮紅燈 另一半竟割腕救婚姻
- 對流雲系發展旺盛 北部東北部5縣市大雨特報
- 抗議未獲回應 立益紡織員工今赴董座家門
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2017世大運將至 警專1700學生動起來
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分