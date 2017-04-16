2017世大運將至 警專1700學生動起來

台北市警局到警專開設講習，並設置電子偵檢門讓學生體驗。（記者王冠仁翻攝）

2017-04-16 15:27

〔記者王冠仁／台北報導〕2017台北世界大學運動會即將到來，我政府除動員軍、警執行維安工作外，台灣警察專科學校也將派出學生1700餘名擔任維安協勤人員，協助安全維護及檢查。

為強化警專學生在世大運賽會期間的執勤能力，台北市警局特別規劃維安工作整備、安檢流程及設備操作、認證管制、消防安全、緊急醫療救護、維安常用英語及國際禮儀等課程，於本月10日至13日，邀請中華民國急救技能推廣協會、台北市消防局、航空警察局等單位前往警專辦理維安協勤人員任務講習。

台北市警局說，為鼓勵學生學習熱忱，講習會場擺設電子偵檢門，由航空警察局教官實機操作示範，並邀請「熊讚Bravo」擔任安檢助教，手持金屬探測器，邀請學員體驗。

台北市教育局也選出5名學生志工，於中場休息時間，帶動警專學生跳起「世大運運動操」，讓警專學生感受、融入世大運氛圍。