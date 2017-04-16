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治安座談上拉票 宜縣民進黨團砲轟羅東鎮長

民進黨宜蘭縣議會黨團質疑羅東鎮長林姿妙，涉嫌賄選、破壞行政中立。（記者游明金攝）

2017-04-16  15:26

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局在各鄉鎮市辦理治安座談，民進黨宜蘭縣議會黨團卻發現，要參選下屆宜蘭縣長的國民黨羅東鎮長林姿妙，竟利用治安座談進行選舉宣傳，連其女兒都公然上台發言，嚴重違反行政中立；黨團更指控，林姿妙到處送鯖魚禮盒要求支持，已涉嫌賄選；林姿妙表示，初選還沒開始，不要為選舉做過多政治聯想。

「除了送禮，破壞行政中立，你還會什麼？」民進黨議會黨團今召開記者會說，林姿妙要參選縣長，「走攤」、「送禮」動作不斷，林姿妙是羅東鎮長，日前卻跑來參加宜蘭市的治安座談會，在會中拉票、贈送養生奶要求支持，更離譜的是，她女兒沒有任何公職，也可安排上台發言，同樣是為選舉拉票宣傳。

黨團副總召張明華說，警方應表明立場不該放任，連女兒都可以上台幫林姿妙拉票，這也太離譜。縣議員邱嘉進說，縣警局治安座談會，變成特定候選人選舉與送禮場合，嚴重違反行政中立。楊順木議員說，行政首長應是人民表率，在治安座談發表政見、為選舉拉票，很不適當。

「吃果子要拜樹頭！」縣議員劉添梧指出，羅東鎮財政好，要感謝前鎮長游榮華與林聰賢，完成停車場與火葬場等建設，林姿妙當鎮長6年多，建設停頓，只看到利用資源，給一些團體2萬、3萬、5萬元，這是否綁椿？是否涉嫌賄選，檢調要查清楚。

要爭取民進黨縣長提名的宜蘭市長江聰淵也說，很多民眾反應，收到林姿妙贈送的鯖魚禮盒並要求支持，這已構成期約賄選，將蒐集證據提供檢調偵辦，宜蘭是民主聖地，不能淪為選風敗壞縣市。

「會進行檢討！」宜蘭縣警察局表示，將規定各分局召開治安座談會時，在明顯處張貼「行政中立」海報，主持人開場時應提醒遵守，若發言涉及與治安座談無關議題或不當言論，將進行制止。

檢方表示，對於民進黨陳述的對象，日後若確實有參與某項公職選舉，檢方會就接獲的檢舉，檢視先前行為，跟獲取選民支持有無關係，是否有對價關係，是否構成賄選？檢方會依法辦理。

林姿妙反駁，她是地方首長，體恤基層是父母官基本情懷，到治安會報感謝相關人員辛苦，送養生奶慰問，卻被刻意跟選舉連結，看到許多人送禮，是基於年節與人情義理，對於社區團體補助一切合法，不該做泛政治聯想。

至於其女兒表她上台，被質疑行政不中立；林姿妙說，這很不可思議，許多「代表人」滿天飛，有夫人、市政顧問，還有主秘、一級主管，全部出來參與行程致詞，難道這些都違反行政中立？離選舉還很久，她連候選人都談不上，努力耕耘爭取認同，自然就會被看見。

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  • 民進黨宜縣議會黨團提供林姿妙出席治安座談，贈送養生奶拉票的畫面。（記者游明金翻攝）

    民進黨宜縣議會黨團提供林姿妙出席治安座談，贈送養生奶拉票的畫面。（記者游明金翻攝）

  • 民進黨宜縣議會黨團提供林姿妙出席治安座談，贈送養生奶拉票的畫面。（記者游明金翻攝）

    民進黨宜縣議會黨團提供林姿妙出席治安座談，贈送養生奶拉票的畫面。（記者游明金翻攝）

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相關關鍵字： 宜蘭縣長選舉 治安座談 羅東鎮長林姿妙 選舉 選舉宣傳
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