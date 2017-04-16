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擅改我名稱為「中國台北」 立委批：中媒騎到台灣頭上

2017-04-16  15:21

〔即時新聞／綜合報導〕近日在中國江蘇舉行的第23屆亞洲桌球錦標賽，中國官媒《中央電視台》直接將我國奧會名稱「中華台北」逕自改為「中國台北」。時代力量立委徐永明痛批「中官媒騎到台灣頭上」，呼籲外交部嚴防北京政府得寸進尺。

徐永明在臉書寫到，近來中國官媒在報導國際體育賽事實，擅自將我國稱為改為「中國台北」，認為政府部門除了表達抗議外，應該也要考慮以「台灣」之名重返國際舞台，且還要嚴防北京在即將到來的WHA（世界衛生大會）上得寸進尺。

徐永明提到，許多友台人士在日本積極推動2020東京奧運台灣正名運動，希望東京都議會和東京奧委會等組織能協助我代表團，以「台灣」參加東京奧運，提醒我國政府應更主動回應。

徐永明還說，台灣受到北京打壓是必然，但外交部的反擊力道往往比陸委會還弱，呼籲外交部加緊努力面對下個月於瑞士召開的WHA，別讓「一中原則」糟蹋台灣對國際醫療衛生體系的貢獻與付出。

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  • 中國《央視》擅將「中華台北」改為「中國台北」。（圖片擷取自網路）

    中國《央視》擅將「中華台北」改為「中國台北」。（圖片擷取自網路）

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