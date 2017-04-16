中常委醞釀反洪 洪秀柱：這沒什麼
2017-04-16 14:51
〔記者張勳騰／苗栗報導〕國民黨部分中常委出現反洪勢力，國民黨主席洪秀柱今天受訪指出「這沒什麼，每人意見不同，社會自有公評。」
國民黨反洪派中常委最近更打算拔掉洪秀柱的黨權，要求黨中央交出遴選六十席大陸地區黨代表的權力，改由五二○當選、八二○才就職的新任黨主席籌辦遴選。
對此，洪秀柱今天到苗栗縣參加縣長徐耀昌嫁女歸寧宴時指出，一切按照黨的制度去進行，黨章怎麼規定，黨內制度是什麼，就按著制度走。
至於挺吳反洪的中常委私下透露，只要洪秀柱連任，他們將拒絕再與洪秀柱一起開會，要放棄連任中常委。洪秀柱回應說，「尊重大家的意見」。
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