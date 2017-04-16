減少外勞滯留打黑工 移民署幫忙媒合返國工作

2017-04-16 14:40

〔記者王冠仁／台北報導〕外籍勞工來台工作但被仲介與雇主剝削的新聞時有所聞，更有不少外勞簽證期滿，但為了省再次來台的仲介費，因而逾期居留四處打黑工，成為行蹤不明外勞。

移民署說，目前在台的泰國籍外勞約有5萬9千人，為了讓這些勞工能安心工作、簽證期滿依法返國，移民署長何榮村與泰國台灣台商聯合總會合作，協助在台工作期滿的泰籍勞工返國後，媒合到在泰台商的企業工作。

泰國台灣台商會聯合總會總會長劉樹添表示，來台工作的泰國勞工對於台灣文化及語言有相當程度瞭解，也擁有一定的技能或專長，這對於台商來說是免於再花時間訓練的一大利多；台商總會非常樂意為返泰的勞工提供工作機會，介紹他們到泰國的台商企業服務，只要他們前往合作的台商應徵，將優先錄取並給予優惠條件。

移民署說，目前台灣企業在泰國投資者有5千餘家，產業範圍包括汽車零組件、機械、電機電子、化學、紡織等，地區遍及曼谷市、龍仔厝府、北欖府、巴吞他尼府、佛統府、大城府、春武里府、羅勇府等地區。