績優農會總幹事急流湧退 他的下一步讓政治人挫咧等

2017-04-16 15:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前二林鎮農會總幹事蔡詩傑，原本只是縣府內一名小課員，18年前二林地方派系僵持不下，大老點名要他接農會總幹事一職，當時二林農會因逾放比過高，瀕臨被管收的命運，他毫無班底，結合員工共同改革二林農會，打消14億元的呆帳，挽救二林農會的命運，農會存款從58億躍升到現今的113億元。

這次二林農會總幹事改選，再度發生派系僵持不下的窘境，他選擇毅然退出，瀟灑走自己的路，他把這18年的總幹事生涯，口述由前媒體記者寫成「成長」一書，昨天舉行新書發表會，冠蓋雲集，大家都在關心他的下一步。

蔡詩傑改造二林農會，藏富於民，成為彰化縣的「績優總幹事」，但他卻又「急流湧退」，昨天在「成長」新書發表會時，許多藍綠政治人物前來致意，大家都肯定蔡詩傑的能力，其至有人鼓勵他選下一屆二林鎮長。

對此，蔡詩傑僅淡淡表示「我將再起」，這句話，讓許多政治人物「挫咧等」，蔡詩傑今進一步表示，他已修完彰師大農機系的博士學位，做「智慧型水耕植物監控系統」研究，「我將再起」的意思是，他不會就此退休，做一個「英英沒代子」的閒人，他還會貢獻自己所長，對政治他不排斥，但他個性不喜與人相爭，所以不忮不求是他的原則，若有機會，他不排斥。