徐耀昌嫁女歸寧宴 捐百萬助弱勢
2017-04-16 14:15
苗栗縣長徐耀昌么女徐毓翎嫁給警官林鍚恩，今天舉行歸寧宴，兩人的兒子駕小跑車一同進入會場。（記者張勳騰攝）
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌么女徐毓翎歡喜出嫁，今天在苗栗縣三義西湖渡假村舉辦歸寧婚宴，包括國民黨主席洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜及地方政要等人都到場獻上祝福，現場冠蓋雲集，徐毓翎也獻愛心，捐出100萬元禮金給縣內20個弱勢團體。
徐耀昌的女婿林鍚恩，是洪秀柱擔任立法院副院長時的隨扈，洪秀柱誇讚林相當優秀又細心，直說林「高又帥！」
35歲的徐毓翎平日在台北工作、努力於自己創立的事業，每到選舉期間，就會回到苗栗家鄉，擔任父親徐耀昌的分身，幫爸爸挨家挨戶掃街拜票，天生的親和力，讓她與鄉親幾乎零距離，更是徐耀昌夫婦最喜愛的么女。
徐毓翎和46歲的林鍚恩2人愛情長跑多年，有情人終成眷屬，2年前公證結婚，育有1子已滿週歲。
徐耀昌與妻子蔡麗卿對么女出嫁雖然百般不捨，但有一次，林鍚恩回到苗栗娘家，發現陳年的按摩椅壞掉了，立即主動買材料幫忙修復，讓跑完行程深夜回家的岳父母可以放鬆一下；平常只要看到家中電燈泡故障、水管不通，馬上從警官變身成為水電工幫忙修復，不但對徐毓翎十分貼心，更可說是把全家照顧得無微不至，徐耀昌夫婦更稱讚林鍚恩貼心、孝順。
今天的歸寧宴在三義西湖渡假村幸福廣場舉行，除洪秀柱、宋楚瑜、監委劉德勳、劉文雄、警政署長陳國恩等政要都到場祝福這對新人百年好合，現場冠蓋雲集，也展現徐耀昌政經人脈，金曲台語歌手翁立友也到場演唱獻上祝福。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- 女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
- 草間彌生45名家作品 「耘非凡」展出
- 老農婦的眼淚 讓養殖業者將高麗菜變冷凍食材
- NBA》生涯第200場季後賽 詹皇砍32分宰溜馬慶祝
- 殺前妻出獄中彩券 賭光600萬討扶養費
- 法操》律師幫殺人犯辯護，都只是為了賺錢嗎！？
- 關1年150萬！雄警電玩弊案爆黑幕 2線3要3線1扛罪
- 法大選倒數 極左派竄起四雄混戰
- 爆中廣裝死拒收公文 NCC寬限一個月仁至義盡
- 男子疑似吸毒恍神 深夜駕車衝撞4車1死3傷
- 中國的多層壓力
- 沒有美國 日將主導恢復11國TPP
- 【藝文短訊】 江文瑜現代詩塾系列講座
- 5秒撐爆衣H奶女星 拍一部AV就引退
- MLB》投球姿勢五花八門 奎托「搖阿搖」球迷樂翻（影音）
- 朝鮮半島若開戰 日媒：首爾會有100萬人喪生
- 媽祖到賣場血拚？ 原來是出巡
- 網球》費爸不參與紅土賽季 穆雷：他很有機會贏
- 非做不可》對體育改革灰心 「泳后」怒吼：台選手做錯什麼？
- （影音）老蕭揪徐佳瑩、吳建豪組豪華陣容 重唱金馬獎歌曲
- 周玉蔻呼呼中廣員工 轟趙少康是這種老闆
- 岩手縣設計給觀光客的爆笑圖示 沒想到最後竟然有洋蔥！
- 中職》不想再被林哲瑄美技接殺 郭阜林吃蝦改運（影音）
- 人前人後兩樣情？ 小心！別被你家狗狗騙了
- 男買新刀切西瓜 半路暴怒先砍人染血
- 紀小樣／春天書
- 北港媽祖遶境 首日行程拖延11個鐘頭
- 網球》謝淑薇VS.辛吉絲 瑞士比爾女雙爭后
- 教父級金屬樂團的新血貝斯手 竟是名12歲男孩！
- 恍神男子撞死人 爬上車頂大叫
- 李宗賢再見安 強「悍」2連勝
- 提前慶母親節 關山野餐音樂會湧人潮
- 日本家電代購有詐 至少32人受害
- 家長壓力大…養育篇／民團促普設公托 改善幼教
- 中正不見了 綠議員：台南運動公園完成正名
- 直播賺太少 正妹假冒閨蜜辦手機變賣
- 名主持人艾倫婚姻亮紅燈 另一半竟割腕救婚姻
- 對流雲系發展旺盛 北部東北部5縣市大雨特報
- 抗議未獲回應 立益紡織員工今赴董座家門
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：徐耀昌嫁女歸寧宴 捐百萬助弱勢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分