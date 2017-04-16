徐耀昌嫁女歸寧宴 捐百萬助弱勢

苗栗縣長徐耀昌么女徐毓翎嫁給警官林鍚恩，今天舉行歸寧宴，兩人的兒子駕小跑車一同進入會場。（記者張勳騰攝）

2017-04-16 14:15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌么女徐毓翎歡喜出嫁，今天在苗栗縣三義西湖渡假村舉辦歸寧婚宴，包括國民黨主席洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜及地方政要等人都到場獻上祝福，現場冠蓋雲集，徐毓翎也獻愛心，捐出100萬元禮金給縣內20個弱勢團體。

徐耀昌的女婿林鍚恩，是洪秀柱擔任立法院副院長時的隨扈，洪秀柱誇讚林相當優秀又細心，直說林「高又帥！」

35歲的徐毓翎平日在台北工作、努力於自己創立的事業，每到選舉期間，就會回到苗栗家鄉，擔任父親徐耀昌的分身，幫爸爸挨家挨戶掃街拜票，天生的親和力，讓她與鄉親幾乎零距離，更是徐耀昌夫婦最喜愛的么女。

徐毓翎和46歲的林鍚恩2人愛情長跑多年，有情人終成眷屬，2年前公證結婚，育有1子已滿週歲。

徐耀昌與妻子蔡麗卿對么女出嫁雖然百般不捨，但有一次，林鍚恩回到苗栗娘家，發現陳年的按摩椅壞掉了，立即主動買材料幫忙修復，讓跑完行程深夜回家的岳父母可以放鬆一下；平常只要看到家中電燈泡故障、水管不通，馬上從警官變身成為水電工幫忙修復，不但對徐毓翎十分貼心，更可說是把全家照顧得無微不至，徐耀昌夫婦更稱讚林鍚恩貼心、孝順。

今天的歸寧宴在三義西湖渡假村幸福廣場舉行，除洪秀柱、宋楚瑜、監委劉德勳、劉文雄、警政署長陳國恩等政要都到場祝福這對新人百年好合，現場冠蓋雲集，也展現徐耀昌政經人脈，金曲台語歌手翁立友也到場演唱獻上祝福。