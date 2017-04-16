籲憑良心投票 郝龍斌︰就不是人頭黨員

國民黨副主席郝龍斌（左三）呼籲黨員憑良心投票。（記者張菁雅攝）

2017-04-16 14:10

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨主席參選人詹啟賢日前爆料選舉賄選綁樁問題嚴重，參選人之一的國民黨副主席郝龍斌今天在台中市呼籲黨員憑良心投票，並表示，只要是憑自己的意志、良心投票，就不是人頭黨員。

郝龍斌今天到台中市南屯區中台社區，出席黨員座談暨連署活動。他表示，這幾天，有人說黨主席選舉出現買票、請客吃飯、拉人頭入黨等情況，他認為如果請客吃飯對選舉有效，國民黨就不會失去政權，現在民智已開，如果還以這樣的方式選舉，國民黨沒有救，因此，他才會主張黨主席選舉除了黨員投票，還應該加入民調。

郝龍斌也說，他不能防止有人用這種傳統方式選舉，但呼籲黨員可以去吃飯、被拉入黨，卻要憑良心投票，所謂人頭黨員，是「人家叫你投誰，你就投誰」，如果是憑自己的意志、良心投票，就不是人頭黨員。

另外，中台社區發展協會理事長施議閎指出，民進黨深耕地方、拉攏年輕人，但國民黨缺乏年輕黨員，且黨員覺得與黨的距離很遠，建議以里為中心培養年輕人。

郝龍斌對此表示，培養青年是國民黨現在最迫切的問題，他每週至少與一、二批年輕人見面，了解他們的想法，沒有年輕人，國民黨就沒有未來，因此，未來他會將選舉補助款的1/10專款專用於協助年輕人；此外，議員連任3屆就選立委，立委連任3屆就當不分區立委，而不分區立委除了必須捍衛國民黨，還要確保其負責的區域立委當選，這樣才能正向發展。