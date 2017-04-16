中廣遭綠營追殺？ 他挺蔡政府「收回公共財」
2017-04-16 14:30
NCC送達中廣的停播公文。（資料照，記者潘少棠攝）
〔即時新聞／綜合報導〕「中廣音樂網（FM96.3MHz）」與「中廣寶島網（FM105.9MHz）」昨晚在國家通訊傳播委員會（NCC）派專人送達停播公文後，中廣決定在昨日24時全面將兩頻道停播。事發後，國民黨批評是無法無天的政治追殺。不過，社民黨發言人苗博雅舉出5項事實，支持蔡政府「收回廣播公共財」。
苗博雅昨在臉書發文表示，中廣音樂網與寶島網兩頻道，是政府當初以「遏止匪播（遏制匪波）」的政策目的分配給中廣公司使用。直到2004年，行政院核定終止「遏止匪播（遏制匪波）」政策。第二，趙少康於2007年入主中廣公司時，向NCC立書承諾，願無條件繳回該頻率。第三，2016年11月30日，NCC審議通過廢止中廣公司使用該二頻率，並表示將給予緩衝期，在2017年3月停播。
苗博雅說，第四，NCC於2016年12月5日做成行政處分，將中廣音樂網與寶島網頻率，指配給原民會、客委會。第五，中廣公司不服處分，打行政訴訟請求停止執行，遭最高行政法院駁回確定。
「言論自由很重要」，苗博雅認為，廣播頻率是有限的公共財，如何合理的運用，避免公共財成為政府或特定人的傳聲筒、搖錢樹，以維護言論多元等公共利益，也很重要。苗也表示，「到底是政治追殺、政治迫害，還是收回公共財？收回之後該如何運用？社會自有公論。但在討論之前，一些基本的事實還是要釐清。把問題簡化成民進黨突襲中廣，只能騙騙小孩子而已」。
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