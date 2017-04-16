中市新田登山步道整修完工 林佳龍帶團隊登山視察
2017-04-16 12:57
台中市長林佳龍率市府團隊等視察潭子新田步道。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕潭子新田步道去年底整修完工，市長林佳龍今天偕同議員蕭隆澤、張雅旻等登山視察；針對地方建議新田登山步道延申到風動石，以串聯大坑登山步道系統，觀旅局表示，市府已編列1790萬元辦理「新田登山步道串聯風動石步道建置工程」，目前已進行規劃設計，預計今年底完工，未來可望增加山友的運動量，促進當地休閒觀光產業。
台中市規劃打造百里登山步道，連續兩年各編列1000萬元修繕損壞步道，其中，潭子新田登山步道第三步道，去年11月底改善完成，希望透過修繕步道、新建休憩平台及週邊指標系統等，提供民眾更好的休閒遊憩場所。
市長林佳龍表示，市府全面檢視台中37條登山步道安全性，除持續維護外，並將再增加34.8公里兼具景觀、生態、人文與安全的登山步道，打造百里登山步道，以吸引全國觀光客到台中爬山，預計可在109年12月底前完成。
觀旅局表示，新田登山步道具有23年歷史，步道沿線景緻優美，登山人士眾多，是全國知名登山步道之一，步道最高點旁的聚興山也被列入台灣小百岳，為中部地區開發歷史較久、狀況甚佳的登山步道。
市長林佳龍今天與議員蕭隆澤、張雅旻、農業局長王俊雄、觀旅局副局長陳育正等從第三步道上山，再銜接第二步道下山，沿路巧遇許多民眾熱情招呼，並在觀景台駐足欣賞山色風光。
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