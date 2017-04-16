不講誰賄選 吳敦義批詹：糟蹋國民黨整體形象

國民黨主席參選人吳敦義（右）今天上午赴高雄岡山勵志新城拜票尋求支持。（記者蘇福男攝）

2017-04-16 11:40

〔記者蘇福男／高雄報導〕國民黨主席參選人詹啟賢一席「賄選綁樁」說，讓黨魁選戰白熱化，也是參選人的吳敦義，今天上午赴高雄岡山勵志新城拜票時強調，詹的勇氣值得鼓舞，但如果不能明白講出是誰賄選綁樁，「就是把國民黨的整體形象給糟蹋了！」

吳敦義上午9點半赴岡山勵志新城向軍眷住戶拜票，尋求黨主席選舉支持，受到200多名民眾夾道歡迎。

吳敦義受訪時表示，詹啟賢敢講出賄選綁樁的勇氣值得鼓舞，但此次選舉有黨主席、中常委、中央委員和黨代表，光黨代表領表者就有1、2千人，詹應該要明明白白講出是哪個市、哪個人賄選綁樁，不能以聽說就把它傳播到全台灣，這是不好的。

吳說，詹的賄選說，包括詹自己的所有候選人都有嫌疑，如果不能明白講出是誰，就是把國民黨的整體形象給糟蹋了，況且「有人是做賊喊捉賊」。

對於媒體追問，反洪派中常委最近打算拔掉黨主席洪秀柱的黨權，吳敦義說「我沒有意見」，「誰是反洪派、擁洪派，我統統不知道」。

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