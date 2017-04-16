高雄拉票被女子嗆聲 吳敦義：讚賞她的勇氣
2017-04-16 13:23
有媒體報導指出，吳敦義今天上午到高雄市小港區拜票，卻遭一名女子嗆聲，吳敦義則向群眾說希望大家給她掌聲。（記者蘇福男攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人吳敦義近來勤跑基層拉票，有媒體報導指出，吳敦義今天上午到高雄市小港區拜票，卻遭到現場一名女子嗆聲說「如果你會做事，國民黨怎會被民進黨打趴？」，吳敦義則向群眾說希望大家給她掌聲，因為她是為了國民黨好，隨後該名女子便被勸離現場。
據《中國時報》報導，吳敦義今天上午到高雄市小港區青島里活動中心拜票，致詞期間有1名女子當場嗆聲「你是來做事的嗎？如果你會做事，國民黨怎會被民進黨打趴？」，引發現場一陣騷動，吳敦義則向群眾說，希望大家給她鼓掌，因為她是為國民黨好，國民黨要硬起來，但隨後該名女子便被勸離現場。
報導也提到，吳敦義致詞還說，過去他當國民黨祕書長時，立法院原有225席，後來立委席次減半變113席，國民黨從原本的76席增加到81席，民進黨則由91席掉到27席。吳敦義更說，國民黨人才很多，絕對可以奮發再起。
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