北韓拉高東亞緊張局勢 呂秀蓮批：台灣好像還置身事外

前副總統呂秀蓮今出席和平中立與東亞變局學術論壇。（記者張議晨攝）

2017-04-16 11:07

〔記者張議晨／台北報導〕北韓昨在建國領袖金日成105歲冥誕的「太陽節」舉辦閱兵大典，大秀各式戰略武器，加上可能進行核試爆而升高區域緊張局面。前副總統呂秀蓮今指出， 台灣應盡速舉辦和平公投，向國際宣布台灣是中立國，避免成為參戰國，且不單宣告中立，還要「全民皆兵」，確保國人具備一定的國防意識。

台灣和平中立大同盟今舉辦「和平中立與東亞變局學術論壇」。呂秀蓮說，朝鮮半島局勢緊張，但在討論局勢問題時，許多專家學者態度不夠嚴肅，反有點輕挑，讓國人一點防備心都沒有。她還批評，「台灣看起來有點置身事外，不知道是政府處變不驚，還是麻木不仁，通通沒有表示意見。」

呂秀蓮說，如果東亞這幾天有任何事情發生，一定有國家會要我們買更多武器，或是提供港口作為軍港，且我們大概沒有抵抗能力。但若其他國家承認我們是中立國，至少台灣領土就受到保護，就可享受國際公法對中立國的保障，交戰國不能侵入中立國，或是強迫中立國提供物資，「光是這一點對國人而言就是迫切需要。」

呂秀蓮指出，台灣雖然沒有陷入南北韓紛爭，但按過去歷史，只要韓國發生事情一定關係到台灣。如1894年甲午戰爭，讓台灣莫明割讓給日本殖民50年；1950年韓戰也是一樣，因韓戰突然爆發，加上毛澤東抗美援朝，讓美國改採取台灣主權未定論及台灣海峽中立化政策，改變台灣的歷史。「2次戰事都與台灣無關，但台灣都被捲入，因此台灣這次絕不能置身事外。」

她也呼籲台灣政府，在各國角力中，台灣自處之道就是向國際宣布永久中立，表達不想捲入戰爭的立場，「並且爭取讓台海、東海、南海等台灣周邊的爭執海域非軍事化，確保台灣的安全，也能讓多事的東亞局勢能夠穩定。」

呂秀蓮強調，她並非癡人說夢，1951年簽訂的南極洲公約，就成功讓南極非核、非武，只能作為和平及科研發展，共同維護該地區的和平，「希望蔡總統也應趕快簽署」。