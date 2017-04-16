黨主席選舉誰花錢綁樁？ 詹啟賢：看誰反應大
國民黨主席參選人詹啟賢出席雙北黨代表座談會。（記者林良昇攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席參選人詹啟賢前天爆料這次選舉有賄選綁樁情形，黨中央要求詹提出具體事證及明確指出涉賄人士，詹啟賢今態度強硬，質問洪秀柱「真的不知道嗎？」，而對於是否哪陣營所為？詹則暗示看誰反應大，反應最激烈，但仍未明確指出。
國民黨主席選舉，詹啟賢前日爆料這次選舉有賄選綁樁情形嚴重，並明確指出價碼，引發軒然大波，對於另名參選人郝龍斌說，誰還用這些陋習，「若要人不知，除非己莫為！」詹今表示，郝龍斌是贊成他的說法，也是有感而發。
詹啟賢強調，只要離開台北市到基層去走，都有聽到這樣的聲音，選舉輸贏是一時的，黨的形象和核心價值才是永遠的，這是這次黨主席選舉必須切記的，已經有這樣的傳言傷害到黨的形象，黨中央應要用嚴肅的態度深入去了解。
對於洪秀柱表示希望詹能提出具體事證，讓中央嚴懲、嚴辦、嚴查，詹啟賢連問「洪秀柱主席真的不知道嗎？」、「你需要這樣才肯嗎？」、「這樣是負責任嗎？」黨中央要求提出具體事證的說法，好像是知道左鄰右舍有黑幫在恐嚇，警察局卻說要拍到照片有手槍才去抓人，「這樣對嗎？」詹強調，黨員普遍有這樣的反應，希望黨中央嚴肅面對這樣的事情。
詹啟賢也說，對於他所講的話，「為什麼只有一個陣營的反應那麼激烈？」為什麼洪秀柱沒有那麼強烈的反應？為什麼郝龍斌會說凡走過必留下痕跡？
是否具體指出是在哪個縣市？詹啟賢表示，到處都有聽到，他身為參選人，不方便講那麼多，因為這是事關國民黨而不是他個人，黨中央總要派人去了解，「4、5部遊覽車一下就到餐廳去了！」呼籲所有黨員看到這種情況都到黨中央檢舉，如果認為國民黨不要走黑金道路的，都向黨中央檢舉，不是我一個人來檢舉。
至於是否是指吳敦義陣營？詹啟賢僅說：「你看哪個反應大，反應最激烈。」仍未明確指出是哪個陣營所為。
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標題：黨主席選舉誰花錢綁樁？ 詹啟賢：看誰反應大
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