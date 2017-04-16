世大運反恐維安 國安局：已請國際協助安全查核

2017-04-16 11:08

〔記者羅添斌／台北報導〕世界大學運動會今年8月將在台北舉行，將有143國及多達12000位運動員及隨隊人員、家屬來台，為防止遭到恐怖攻擊及強化阻絕境外威脅，國安局已協請國際合作友方首長，即時通報國際恐怖攻擊預警及來台人員特殊個案安全查核，均獲得正面回應將全力協辦，賽會期間視需要參與國安局國際情報中心運作，提供必要之清查。

國安局並表示，為做好世大運維安工作，已由主協辦縣市以「一場館、一計畫、一指揮官」及「三層安全防衛」原則，縝密訂定警衛安全計畫。

立法院外交及國防委員會明天將就台北世大運的反恐及維安作為進行專案報告，邀請國安局、海巡署、警政署、移民署及行政院國土安全辦公室等單位提出報告，並邀請台北市政府派代表與會。

根據國安局報告指出，國安局已經臚列世大運參賽國安全風險可能發生的安全狀況、恐怖攻擊態樣與處置原則，合計9類44項，送請世大運組委會、行政院國土安全辦公室及國安機關，提升風險管理及安全維護部署效能。

國安局也已協請中科院辦理科技支援維安能量簡報，屆時將出動無人機防禦及遙控炸彈射頻遮蔽與干擾等技術，以協助世大運安全維護的整備。

此外，國安局在報告中表示，針對世大運來台參賽人員及工作人員給予免簽證待遇，由移民署訂定安全查核標準作業流程，並由國安局及外交部協助特殊個案查核，嚴密清查來台外籍人士，對有涉恐疑慮者，會先期拒絕入境或是直接遣返。