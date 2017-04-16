黨主席選舉賄聲賄影 郝龍斌提供20萬抓「蛀蟲」

郝龍斌將提供20萬檢舉獎金，來設立檢舉方式和檢舉獎金，希望黨員一起來檢舉賄賂人士。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-16 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉爭議不斷，除了出現大量人頭黨員外，參選人詹啟賢日前還爆料這次黨內選舉賄選綁樁情形嚴重；對此，另一位參選人郝龍斌除強調「若要人不知，除非己莫為」，還提出兩點主張來遏止黨內選舉歪風。

國民黨黨主席郝龍斌在臉書表示，這次黨主席選舉爭議不斷，許多黨員都在痛罵搞什麼東西，他對此憂心忡忡，為了遏止選舉歪風，決定提出兩點具體主張，第一點是：「郝龍斌拋磚、大家愛黨抓蛀蟲」，郝龍斌將提供20萬檢舉獎金，來設立檢舉方式和檢舉獎金，希望黨員一起來檢舉賄賂人士。

第二點是「將黨主席選舉納入選罷法規範」，郝龍斌請國民黨立院黨團能考慮提案修法，將黨內選舉也納入選罷法規範，讓不當選舉方式都能受法律約束，他再次強調「若要人不知，除非己莫為」，希望黨員能用選票淘汰破壞選舉公平性行為的候選人。