| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 政治

黨主席選舉賄聲賄影 郝龍斌提供20萬抓「蛀蟲」

郝龍斌將提供20萬檢舉獎金，來設立檢舉方式和檢舉獎金，希望黨員一起來檢舉賄賂人士。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-16  10:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉爭議不斷，除了出現大量人頭黨員外，參選人詹啟賢日前還爆料這次黨內選舉賄選綁樁情形嚴重；對此，另一位參選人郝龍斌除強調「若要人不知，除非己莫為」，還提出兩點主張來遏止黨內選舉歪風。

國民黨黨主席郝龍斌在臉書表示，這次黨主席選舉爭議不斷，許多黨員都在痛罵搞什麼東西，他對此憂心忡忡，為了遏止選舉歪風，決定提出兩點具體主張，第一點是：「郝龍斌拋磚、大家愛黨抓蛀蟲」，郝龍斌將提供20萬檢舉獎金，來設立檢舉方式和檢舉獎金，希望黨員一起來檢舉賄賂人士。

第二點是「將黨主席選舉納入選罷法規範」，郝龍斌請國民黨立院黨團能考慮提案修法，將黨內選舉也納入選罷法規範，讓不當選舉方式都能受法律約束，他再次強調「若要人不知，除非己莫為」，希望黨員能用選票淘汰破壞選舉公平性行為的候選人。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
港式✧干炒豬河粉
異國風✧緬甸咖哩雞
甜食✧椰奶水果涼糕
一次認識豬肉各部位
轉寄

標題：黨主席選舉賄聲賄影 郝龍斌提供20萬抓「蛀蟲」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.