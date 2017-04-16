八田與一雕像遭斷頭 警方積極偵辦中

有媒體報導指出，「嘉南大圳之父」八田與一的雕像今晨驚傳遭破壞，雕像的頭部竟被蓄意「斷頭」，目前當地警方已積極偵辦中。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-04-16 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕「嘉南大圳之父」八田與一的雕像位於台南烏山頭水庫，但有媒體報導指出，八田與一雕像今晨驚傳遭破壞，雕像的頭部竟被蓄意「斷頭」，目前當地警方已積極偵辦中。

據《聯合報》報導，嘉南農田水利會一名會務委員於今晨6點多在烏山頭水庫運動，經過八田與一雕像時卻發現，雕像頭部竟遭「斷頭」不翼而飛，經報警後，警方已派員偵辦且調閱附近監視器釐清案情。

報導也提到，嘉南農田水利會會長楊明風斥責「太惡劣了！」，他說八田與一於日治時期建造烏山頭水庫與嘉南大圳，對台灣貢獻很大，但連這樣的人都遇到如此下場，他感嘆台灣究竟怎麼了！