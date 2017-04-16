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桌球賽也搞奧步！ 中媒擅自改稱「中國台北隊」

近來中國官媒中央電視台在報導亞洲桌球錦標賽時，擅自將「中華台北隊」稱呼全部改成「中國台北隊」（圖截自網路）

2017-04-16  11:07

〔即時新聞／綜合報導〕「中華台北」是我國參加國際體育賽事的稱謂，但近來中國官媒中央電視台在報導亞洲桌球錦標賽時，卻擅自將「中華台北隊」稱呼全部改成「中國台北隊」，且之後多家中國官媒也同樣跟進。

據《觀察者網》報導指出，第23屆亞洲桌球錦標賽近日在中國江蘇舉行，在11日之前，央視對台灣代表隊的稱呼還是「中華台北隊」，但從11日開始，央視卻開始改稱「中國台北隊」，不僅官方微博在公佈比賽結果時把名稱改變，甚至在比賽直播時，畫面右下角也改稱「中國台北隊」，據傳現在多家中國官媒也全面跟進。

「中華台北」一稱來自1979年國際奧委會決議，台灣方面則於1984年接受同意更名，同年洛杉磯奧運台灣首度以「中華台北」（Chinese Taipei）參加奧運會。但在2008年北京奧運會前夕，中國媒體擅自將台灣代表隊稱為「中國台北」，遭到各界抗議，同年7月下旬，中媒才又陸續改回「中華台北」

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  • 央視在比賽直播時，畫面右下角也改稱「中國台北隊」（圖截自網路）

    央視在比賽直播時，畫面右下角也改稱「中國台北隊」（圖截自網路）

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