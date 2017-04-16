司改會議》由NCC認定「不法」情事 低空通過
2017-04-16 01:07
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第一分組15日增開第二次會議，提案把電視與網路媒體「不法」侵害司法人權情事，納入國家傳播通訊委員會（NCC）審查發照的依據，臺灣高等法院臺南分院檢察署檢察官林志峯直指「不法」兩個字要交給NCC認定，難度太高，深感憂心，後全案交付表決，共有11名委員舉牌贊成，低空掠過。
林照真、姚崇略、王婉諭及張文貞等4名委員共同提案，「將廣播電視等媒體侵害司法人權的具體情事，明文列為罰款項目，並作為相關執照或許可發給與否的重要依據」，經與會委員討論修正，將網路也納入其中，改為「研議將廣播電視、網路等媒體不法侵害司法人權的具體情事，明文列為罰款項目，並作為主管機關審查相關執照或許可發給與否的重要依據」。
林志峯指出，利用行政法令約束媒體是無效的，況且何為「不法」侵害司法人權情事？不法兩個字是很模糊的，連法律人要去判定甚麼是不法都很困難了，怎麼叫NCC去認定？
第一分組召集人羅秉成將全案交付表決，與會共20名委員，11名贊成，5名反對，低空通過。
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