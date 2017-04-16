| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家畫面》吸毒男撞死人 竟賴在車頂不下來 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 政治

司改會議》由NCC認定「不法」情事 低空通過

2017-04-16  01:07

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第一分組15日增開第二次會議，提案把電視與網路媒體「不法」侵害司法人權情事，納入國家傳播通訊委員會（NCC）審查發照的依據，臺灣高等法院臺南分院檢察署檢察官林志峯直指「不法」兩個字要交給NCC認定，難度太高，深感憂心，後全案交付表決，共有11名委員舉牌贊成，低空掠過。

林照真、姚崇略、王婉諭及張文貞等4名委員共同提案，「將廣播電視等媒體侵害司法人權的具體情事，明文列為罰款項目，並作為相關執照或許可發給與否的重要依據」，經與會委員討論修正，將網路也納入其中，改為「研議將廣播電視、網路等媒體不法侵害司法人權的具體情事，明文列為罰款項目，並作為主管機關審查相關執照或許可發給與否的重要依據」。

林志峯指出，利用行政法令約束媒體是無效的，況且何為「不法」侵害司法人權情事？不法兩個字是很模糊的，連法律人要去判定甚麼是不法都很困難了，怎麼叫NCC去認定？

第一分組召集人羅秉成將全案交付表決，與會共20名委員，11名贊成，5名反對，低空通過。

廣告
  • 司改會議提案把電視與網路媒體「不法」侵害司法人權情事，納入NCC審查發照的依據，昨天低空過關。（資料照，記者陳慰慈攝）

    司改會議提案把電視與網路媒體「不法」侵害司法人權情事，納入NCC審查發照的依據，昨天低空過關。（資料照，記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NCC 司改會議
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：司改會議》由NCC認定「不法」情事 低空通過


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.