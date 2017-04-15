| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家畫面》吸毒男撞死人 竟賴在車頂不下來 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 政治

司改會議》管制媒體提案 讓新聞老兵寢食難安

2017-04-15  23:50

〔記者吳政峰／台北報導〕新聞老兵、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫，15日列席司法改革國是會議第一分組第二次增開會議，看到與會委員擬用法律規範電視與網路媒體，她直言會議裡的每一條提案都令人「寢食難安」。

陳依玫表示，從事新聞工作30年，從未恐懼過，但今（15）日讀完司改委員林照真、姚崇略、王婉諭及張文貞的共同提案，禁止衛星電視或網路媒體評論審判中司法案件、禁止拍攝與播出嫌犯畫面、裁罰侵害司法人權的廣播電視媒體等建議，令她寢食難安。

陳依玫說，新聞資料沒有應不應該取得的問題，否則就沒有震驚世界的醜聞「水門案」，懇請提案委員思考「你們的方法是對的嗎？」有沒有想到現在是2017年？

「馬公空難現場的封鎖線是媒體拉的」陳依玫指出，媒體自律是現在進行式，而中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會每兩個月都會邀請外界學者，開設新聞檢討會議，已經連續11年未間斷。

陳依玫坦言，電視台不可能做得百分之百完美，但希望透過司法人權教育訓練課程，開放類似講座供電視或是網路媒體從業人員參與，提升相關知識。

陳依玫認為，人人都有言論自由，新聞自由不只保障媒體機構，只要能夠以公益角度採訪，就應該受保障，政府不適合立法管控。

廣告
  • 司改會委員擬用法律規範電視與網路媒體，讓資深新聞人員大感意外。（記者陳慰慈攝）

    司改會委員擬用法律規範電視與網路媒體，讓資深新聞人員大感意外。（記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改會議 言論自由
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：司改會議》管制媒體提案 讓新聞老兵寢食難安


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.