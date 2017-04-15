司改會議》管制媒體提案 讓新聞老兵寢食難安

2017-04-15 23:50

〔記者吳政峰／台北報導〕新聞老兵、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫，15日列席司法改革國是會議第一分組第二次增開會議，看到與會委員擬用法律規範電視與網路媒體，她直言會議裡的每一條提案都令人「寢食難安」。

陳依玫表示，從事新聞工作30年，從未恐懼過，但今（15）日讀完司改委員林照真、姚崇略、王婉諭及張文貞的共同提案，禁止衛星電視或網路媒體評論審判中司法案件、禁止拍攝與播出嫌犯畫面、裁罰侵害司法人權的廣播電視媒體等建議，令她寢食難安。

陳依玫說，新聞資料沒有應不應該取得的問題，否則就沒有震驚世界的醜聞「水門案」，懇請提案委員思考「你們的方法是對的嗎？」有沒有想到現在是2017年？

「馬公空難現場的封鎖線是媒體拉的」陳依玫指出，媒體自律是現在進行式，而中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會每兩個月都會邀請外界學者，開設新聞檢討會議，已經連續11年未間斷。

陳依玫坦言，電視台不可能做得百分之百完美，但希望透過司法人權教育訓練課程，開放類似講座供電視或是網路媒體從業人員參與，提升相關知識。

陳依玫認為，人人都有言論自由，新聞自由不只保障媒體機構，只要能夠以公益角度採訪，就應該受保障，政府不適合立法管控。