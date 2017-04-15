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親民黨主席宋楚瑜赴台南 聽取地方意見

2017-04-15  19:19

〔記者黃文瑜／台南報導〕親民黨主席宋楚瑜下午到永康廣護宮聽取地方各界意見，受到熱烈歡迎，許多支持者與地方人士反應各種政府無法解決的問題，甚至還有女粉絲見到宋楚瑜獻花又「強抱」，直呼宋是金城武。但宋表情淡定，入宮參拜隨後聽陳情。

民眾陳情內容，包含眷村改建、重修農路及山坡地承租影響農民生計等問題。宋楚瑜在場聽民眾心聲2小時，時而皺眉，時而思考，最後他表示，許多問題的根源在政府不重視、不肯面對，會讓黨團把建言帶回中央，解決民眾問題。

宋楚瑜說，台南至今仍是主要農業產區，農民的問題地方與中央都應該重視，未來糧食問題是世界問題，所以照顧農民就是照顧後代子孫，很多事過去省府可以解決，現在中央與地方經常互推無法解決民眾困境。

宋楚瑜受到民眾熱烈歡迎，他展高度親民的一面，不斷和民眾握手，許多人搶著與他拍照，大小通吃，還有女粉絲獻花又強抱，直呼宋是金城武，但宋表情淡定，只回應謝謝，隨後進廟參拜。

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  • 親民黨主席宋楚瑜下午到永康廣護宮聽取地方各界意見，並入宮參拜。（記者黃文瑜攝）

    親民黨主席宋楚瑜下午到永康廣護宮聽取地方各界意見，並入宮參拜。（記者黃文瑜攝）

  • 宋楚瑜與民眾拍照。（記者黃文瑜攝）

    宋楚瑜與民眾拍照。（記者黃文瑜攝）

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