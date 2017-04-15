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台灣民意基金會一歲了！游盈隆：每月公布言出必行

2017-04-15  19:04

〔即時新聞／綜合報導〕每個月都會對政府及公共事務進行民調的台灣民意基金會，今（15）日舉辦成立周年茶會。基金會董事長、前立委游盈隆表示，去年基金會成立時學生很擔心會做不下去，「因為民調要很多錢，且每個月要想出一個重大議題也不容易」，但他說：「放心，我們說得到就做得到」。

根據《風傳媒》報導，游盈隆在會中表示，「因為台灣民意基金會是如此這般的一個基金會，所以請看在上帝的份上，不要將基金會和任何其他基金會混為一談。」游盈隆說，越來越多人覺得台灣民意基金會與其他民調機構相比起來不太一樣。他改寫德國哲學家尼采所說的，「因為我是如此這般的一個人，所以請看上帝的份上，不要將我和任何其他人混為一談」，去強調台灣民意基金會的獨特。

游盈隆表示，台灣民意基金會的不同之處在於，它強調台灣主體性、系統性以及原創性。因為系統性所以沒有針對性，因為原創性才敢問別家機構不問的問題例如同婚議題以及扁案。

總統府資政吳澧培表示，該基金會所做的民調是他一年來最常關心的，他尤其關心要求台灣獨立的聲音是否越來越大。另一個關心的則是總統蔡英文的支持度，有時雖然看了感到不捨，但因為民調是不能說謊的，所以也希望政府能平心靜氣的思考人民的想法。

環保署長李應元表示，民調有如體溫計，能提供民意去讓社會診斷。隨著科技進步，從早期誤差大的水銀體溫計，到精確度更高的電子體溫計，都牽涉到資源的配置，需要民眾多支持。

台灣民意基金會此次邀請許多政壇重量級人士不分黨派到場支持。

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  • 基金會董事長、前立委游盈隆致詞時表示，「因為台灣民意基金會是如此這般的一個基金會，所以請看在上帝的份上，不要將基金會和任何其他基金會混為一談。」（記者劉信德攝）

    基金會董事長、前立委游盈隆致詞時表示，「因為台灣民意基金會是如此這般的一個基金會，所以請看在上帝的份上，不要將基金會和任何其他基金會混為一談。」（記者劉信德攝）

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