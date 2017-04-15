再度砲轟林全 吳澧培：很多事一碰到他就完蛋
2017-04-15 19:06
〔即時新聞／綜合報導〕總統府資政吳澧培今接受媒體訪問時再度批評行政院長林全，希望蔡英文重新考慮內閣改組，他並質疑很多事情一碰到林全就完蛋，還說好幾個內閣成員都支持一中原則、九二共識，質疑「蔡政府怎麼能用不支持政府基本方針的人」？
《蘋果日報》報導，吳澧培是在出席台灣民意基金會周年茶會時，對媒體做出上述意見，他也主張，新的行政院長必須是通才、要認同本土、有決斷力、了解民意及人民的想法等。他也提到，目前政府提出的年金改革、追討國民黨產、前瞻基礎建設計畫等，雖然都是好的政策，但重點還是在於如何執行，以及獲得人民的共鳴。
針對政府處理李明哲一案的方式是否恰當，吳澧培則表示「見仁見智」，因為他贊同蔡政府認為救人最要緊，也能理解蔡政府「不太願意表態，因為動輒得咎，但要是我的話不會屈服」！但同樣的，最重要的還是尊重眷屬的主張，而像李明哲妻子態度強硬，政府也應配合到國際上發聲，畢竟中國還是希望塑造文明大國的形象。
針對同婚議題，吳則說，他認為「這是世界的趨勢，但是台灣不一定要做世界的先驅」，並非這件事情不好、不重要，而是還有很多比這件事情應該優先考量的，像是經濟的除弊興利。
早在今年2月間，吳澧培就曾針對行政院局部改組提出意見，當時他就認為政府許多政策是好的，但執行力不佳，看不出林全的魄力與領導力，他當時就主張應該撤換的是閣揆林全。
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