藍批收回中廣頻道 綠駁：助馬落實競選承諾

NCC送達中廣的停播公文。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-04-15 18:36

〔記者曾韋禎／台北報導〕「中廣音樂網（FM96.3MHz）」與「中廣寶島網（FM105.9MHz）」昨晚在國家通訊傳播委員會（NCC）派專人送達停播公文後，正式熄燈。國民黨主席洪秀柱抨擊這是無法無天的追殺，民進黨立委莊瑞雄反駁，這是馬英九2008年競選總統的政見，真是黨內互打毫無上限。

中廣音樂網、中廣寶島網正式熄燈。洪秀柱大批此舉殘暴蠻橫。國民黨文傳會副主委洪孟楷形容這是聯航事件翻版，立法院國民黨團也發新聞稿批評政府粗暴，與北韓政權無異。

民進黨立委段宜康下午在臉書發文指出，這兩個頻道本來就是國民黨以「動員戡亂」為名佔用的。中國時報集團在2007年轉賣中廣給趙少康時，就向NCC承諾，這兩個頻道若經主管機關指配後，願無條件繳回。馬政府的NCC在2010年發執照時再次重申，若兩頻道指配給他人時，就廢止執照。

NCC也在2015年通知中廣，即將收回兩頻道。當年12月，NCC准許中廣換發18張廣播執照，還附加「負擔及保留廢止權」條款，只要NCC通知中廣繳回音樂網、寶島網，中廣就應配合，NCC可隨時廢止兩頻道的執照。所以上個月最高行政法院判決確定，NCC當然要執行判決。

綠委：執行馬的政策 國民黨胡亂攻擊

段宜康表示，現在NCC是執行馬政府的政策，國民黨這些妄人可以再駡大聲一點。

民進黨立委莊瑞雄表示，這兩個頻道是在1983、1985年核配給中廣執行「遏制匪播」；但行政院早在2004年就終止相關業務，因此在2004年9月審查中廣17個頻道的換照時，基於照顧收聽民眾及中廣相關員工權益，同意延長到2006年，到現在才收回，已經是拖了11年了。

莊瑞雄出示2008年前行政院長江宜樺還擔任研考會主委時所列管的「總統政見執行追蹤一覽表」指出，馬英九2008年競選總統的客家政策就是「公共廣播電視集團運用中國廣播公司準備交回的音樂網和寶島網，將其中一個頻道設為大功率的客家廣播電台。」

他表示，政府現在是幫馬英九落實其競選承諾，居然還要被國民黨胡亂攻擊，真是好心沒好報。

研考會在2008年列管馬英九總統政見，就包括回收中廣音樂網和寶島網，將其中一個頻道設為大功率的客家廣播電台。（記者曾韋禎攝）