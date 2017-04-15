首談李明哲案 馬英九：希望他早點獲釋

2017-04-15 18:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕前總統馬英九下午出席長風基金會主辦的座談，針對李明哲案受訪時表示，現在很多資訊都不清楚，很難評論；馬英九強調，台灣不了解中國運作的方式，但「我們也希望他早點獲釋」。

馬英九在結束與學者法蘭西斯．福山座談後受訪時表示，中國訂了國安法後，情況跟以前不一樣，但你進入那邊後（就很難說）；媒體詢問蔡政府上台後兩岸關係急凍，是否會替過去八年累積的兩岸架構感到可惜？馬英九表示，原來民進黨政府也希望維持現狀，不過顯然現狀也沒辦法維持。

馬英九強調，他不了解中國運作方式，但他也希望李明哲能早點獲釋。