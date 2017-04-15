| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 政治

首談李明哲案 馬英九：希望他早點獲釋

2017-04-15  18:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕前總統馬英九下午出席長風基金會主辦的座談，針對李明哲案受訪時表示，現在很多資訊都不清楚，很難評論；馬英九強調，台灣不了解中國運作的方式，但「我們也希望他早點獲釋」。

馬英九在結束與學者法蘭西斯．福山座談後受訪時表示，中國訂了國安法後，情況跟以前不一樣，但你進入那邊後（就很難說）；媒體詢問蔡政府上台後兩岸關係急凍，是否會替過去八年累積的兩岸架構感到可惜？馬英九表示，原來民進黨政府也希望維持現狀，不過顯然現狀也沒辦法維持。

馬英九強調，他不了解中國運作方式，但他也希望李明哲能早點獲釋。

廣告
  • 前總統馬英九下午出席長風基金會主辦的座談，針對李明哲案受訪時表示，現在很多資訊都不清楚，但「我們也希望他早點獲釋」。（資料照，記者李容萍攝）

    前總統馬英九下午出席長風基金會主辦的座談，針對李明哲案受訪時表示，現在很多資訊都不清楚，但「我們也希望他早點獲釋」。（資料照，記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李明哲 李明哲案 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：首談李明哲案 馬英九：希望他早點獲釋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.