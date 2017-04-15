李明哲被中國關押 許信良：營救一定要低調

2017-04-15 18:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕我國NGO工作者李明哲被中國關押多日，與李明哲熟識的民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良今天受訪表示，如果想營救李明哲，以目前兩岸狀況，一定要低調，如果要張揚一種信念，那是另一回事。

前民進黨黨工李明哲前往中國後失聯，他的妻子李凈瑜10日搭機前往北京救夫，人權團體多日來也持續聲援、關注李明哲事件。

不過，許信良認為，如果真的要營救李明哲，以目前兩岸政府沒有正式往來的狀況下，是不能高調的。

至於他是否有透過私人管道營救李明哲？許信良表示，「我不敢講，謝謝。」

許信良說，李明哲是他當民進黨主席時的黨工，後來也擔任他太太（前立委許鍾碧霞）辦公室助理，跟他們關係很親近、很熟悉。聽到他在中國被抓，當然非常擔心，他也認為，人權問題是普世價值，也是全世界都關心的問題，中國不能完全不在乎人權問題。

前考試院院長、總統府資政姚嘉文受訪表示，一定要想盡辦法搶救李明哲，但台灣人要注意，共產黨就是要以此來殺雞儆猴，警告你不要做他們不喜歡的事情。此外，他可能過一陣子還會再抓其他人，讓你為了救人疲於奔命。

姚嘉文也舉台獨大老張燦鍙的案例表示，當時張燦鍙被國民黨抓，張燦鍙太太本來要舉辦搶救張燦鍙晚會，但是他反對，他認為應該要舉辦宣揚張燦鍙台獨理念的活動，結果果然演講不到一半，越來越多人在談論台獨問題，國民黨就放人了。國民黨和共產黨都會傾向抓一些人來警告海外的人，叫你不能做他們不喜歡的事情，所以李明哲的案子不只要營救，也要注意不要因此而上當。