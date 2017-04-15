強化公共議題論辯力 民進黨邀金曲司儀、作家開講

2017-04-15 16:55

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨青年部今（15）日於中央黨部舉辦「公共辯論工作坊」歷史遺緒改造王活動，以轉型正義為主題，邀請三金（金曲、金鐘、金馬獎）司儀、中華辯論推廣協進會理事長賈培德、udn鳴人堂專欄作家溫朗東擔任活動講師，帶領年輕人進入辯論的領域，進行議題思辨與訓練。民進黨青年部副主任何孟樺表示，如何促進公共討論，是青年部一向關心的議題，工作坊的目的是希望大家在討論社會議題上，有更多工具可以使用，更有自信與大家分享自己的論點。

辯論工作坊分為兩週進行，第一週內容包括轉型正義議題介紹，一般性論點（General Issue）的介紹與實際操作，使學員具體了解如何運用辯論的概念，協助討論公共議題；下週將讓成員進行辯論發表，並邀請民進黨發言人吳沛憶分析實質政治影響。

賈培德指出，辯論是為了讓民眾易於理解思辯的意涵，此次跳脫校園，和民進黨青年部合作，就是要一改傳統辯論以政策性命題，納入公共事件的爭議，翻轉社會大眾對於辯論的刻板印象。

負責解說轉型正義議題的講師溫朗東則表示，不僅轉型正義，辯論討論公共議題，能理性萃取出主要論點，更能深刻地全面理解議題知識，不再淪為無意義的情緒發洩。

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