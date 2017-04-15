談高雄市長連任失利 吳敦義：太堅持清廉端正

2017-04-15 16:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕角逐下屆國民黨主席的前副總統吳敦義，今天下午到基隆仁愛國小參加團結大會，尋求支持，吳敦義說，國民黨現在是最危急、最低潮的時候，他也曾經挫折過，在競選高雄市長連任時，因為太堅持一定要清廉、端正、公平，一定不對特權低頭，才會以4000多票連任失敗。

吳敦義向基隆鄉親報告他的「人生履歷表」，細數台北市議員、南投縣長、高雄市長、南投立委、國民黨秘書長、行政院長任內的成績，「準備了40年，各位可以相信我、把這個黨交給我。」

吳敦義也批評民進黨一例一休政策造成全民皆苦、不承認九二共識造成兩岸關係對峙、形成僵局，「面對民進黨這麼霸道的政府，我們還積弱不振、唉聲嘆氣，就太糟糕了。」

「火戰車要開出來了！」吳敦義說，在野沒有灰心的權力，也沒有垂頭喪氣的本錢，做一個像樣的在野黨，在艱苦中立志自強，「選對人、走對方向，連結友黨，民進黨喪失民心，國民黨就有機會重返執政。」