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林全：新南向重視人的交流

行政院長林全15日至台北火車站，出席「僑委會東南亞僑台商攬才博覽會」。（記者黃耀徵攝）

2017-04-15  16:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長林全上午出席「僑務委員會東南亞僑台商攬才博覽會」，致詞時指出，台灣與許多東南亞國家都沒有邦交，因此政府推動新南向政策時特別重視人的交流，盼能以透過彼此互信、好感與了解來建立長期的雙邊關係。

僑務委員會上午在台北車站舉行「2017年僑務委員會東南亞僑台商攬才博覽會」，邀請130多家東南亞僑台商與國內大廠與會，希望協助有志到東南亞服務的國內外青年尋求海外就業的機會。

行政院長林全應邀出席活動時指出，近年東南亞地區經濟崛起，許多國家如日本、韓國等也在東南亞花許多心力，希望促成彼此與東南亞間的經濟人才交流，新南向政策便是希望藉此與東南亞地區國家形成良性互動。

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