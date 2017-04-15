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詹爆黨魁選舉賄選嚴重 吳：不知情 盼勿含沙射影

2017-04-15  15:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席參選人詹啟賢日前受訪指黨主席選舉賄選情形嚴重，甚至有某縣市涉及賄選，參選人吳敦義今天回應，他對此事（賄選）並不知情，也請詹啟賢不要含沙射影，請拿出道德勇氣，明確指出是哪一個縣市賄選，若有事實應受嚴厲譴責； 否則不要隨便污蔑別人。

吳敦義今天中午參加土城區後援會成立，前立委盧嘉辰和議員林金結站台相挺，吳敦義強調，他從台北市議員、南投縣長、高雄市長、立委、黨秘書長，到行政院長和副總統，行政資歷完整豐富，「更擁有過把國民黨從在野黨變成執政黨的經驗」，所以最適合帶領國民黨，在2018縣市長和立委能反敗為勝，更重要是2020能重回執政。

吳敦義，民進黨執政以來，一例一休害慘勞資關係，不承認九二共識，造成兩岸關係卡住，他主張應恢復「一中各表」，中國看到「一中」就會開心；台灣看到「各表」才會安心，他特別用台語詮釋他的兩岸政策，「一邊看兩字，互相嘜創治」。

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  • 吳敦義盼詹啟賢秉於道德勇氣，明確指出那個縣市涉及賄選，不要含沙射影。（記者翁聿煌攝）

    吳敦義盼詹啟賢秉於道德勇氣，明確指出那個縣市涉及賄選，不要含沙射影。（記者翁聿煌攝）

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