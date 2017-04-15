柯「誰跟他共識啊？」 朱立倫這樣回
2017-04-15 14:13
〔記者何玉華／新北報導〕雙北是否達成共同爭取前瞻計畫的共識，台北市長柯文哲「誰跟他共識啊？」一席話再掀波，新北市長朱立倫下午出席活動後受訪表示，有沒有共識沒關係，努力就好；他也臨時決定下週一親自到立法院，拜託立委們支持新北市提的軌道建設。
朱立倫表示，下週一會到立法院跟立委們拜託，也謝謝很多立委幫新北市爭取，尤其軌道運輸部分，環狀線第二期（北環、南環）還有萬大中和樹林線第二期，以及民生汐止線，對未來10年台北地區、台灣來講，都是很重要的建設，拜託立委們支持。
對於新北市副市長葉惠青14日拜會台北市副市長鄧家基，新北市會後表示，雙方達成共同爭取前瞻計畫的共識，台北市長柯文哲今出席活動受訪時卻直言「誰跟他共識啊？」朱立倫回應，「有共識沒共識都沒有關係，只要大家都努力」，兩位副市長所提的捷運、翡翠水庫專管、八里污水處理場處理層級提升，對大台北地區7百萬民眾都很重要，只要往這方向努力就好。
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