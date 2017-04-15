馬英九出庭這張照片 劉宏恩質疑特權！

劉宏恩質疑照片中馬英九為何可以在法院內，持麥克風發表聲明。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-04-15 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九所涉洩密及教唆洩密案，昨天台北地院首度開庭，馬英九庭訊後接受媒體專訪，強調：「我沒有犯罪，我無罪！」政大法律系副教授劉宏恩在臉書質疑，馬英九為何可以在法院內拿麥克風發表聲明。

本報報導，馬英九昨天當庭批評檢察官羅織入罪，並在結束庭訊時，下午5點30分左右接受媒體採訪，重申於庭上答辯時的立場與主張，強調：「我沒有犯罪，我無罪！」北檢昨深夜發新聞稿嚴正聲明反擊，呼籲馬在訴訟期間勿以情緒性或政治性言語誤導視聽。

政大法律系副教授劉宏恩觀看本報照片後發現，馬英九在台北地方法院「內」拿麥克風發表聲明。劉宏恩感到詫異，指出「台灣的法院已經開放當事人可以在法院『內』拿麥克風用擴音器對記者發表聲明？」，「請問這是否為特權還是法院高層給予特許？」

劉宏恩諷台北地院可比照當年「吳敦義外孫機場臨時辦理護照」的作法，讓所有當事人都可以比照辦理，「以後各位律師請記得幫喊冤的當事人攜帶麥克風擴音器」。