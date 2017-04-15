| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》兄弟領隊楊培宏遭調職 傳由前緯來體育經理接任 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 政治

薛化元：雷震批蔣被捕 曾倡建立中華台灣民主國

2017-04-15  13:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件紀念基金會董事長薛化元今日在「爭取民主的年代」學術研討會指出，在1950年代戒嚴時期，雷震創辦「自由中國」雜誌批判蔣介石政權、質疑國民黨特務，雷震被捕出獄後，更在1970年主張制定新憲，建立中華台灣民主國。

薛化元今日發表「自由中國與1950年代的改革主張」一文，他探討原本反共擁蔣的「自由中國」雜誌，怎會變成代表自由主義的刊物，及雷震如何在不挑戰戒嚴體制下，去思考民主選舉及自由主義。

薛化元指出，「自由中國」雜誌創刊初期一直期待發動「自由中國運動」號召反共，直到韓戰爆發後有了改變，從反攻無望論出發，進而構思在台灣建構自由民主的可能性。

他表示，1951年「自由中國」發表「政府不可誘民入罪」社論，批判保安司令部特務為了獎金誘人入罪，事後保安司令部副司令彭孟緝欲抓雷震，但遭省主席吳國楨退回。

雷震也在1958年3月日記中認為，軍事反攻目前無望之際，政府應「先從政治反攻，以民主政治來影響大陸之獨裁政府」，台灣也需要有強而有力反對黨。

薛化元強調，雷震反對蔣介石三連任，採取強烈批判立場，另外當甘迺迪競選團隊當年提出兩個中國政府的政策，「自由中國」也請蔣勻田翻譯文章，提醒當時政府有此一可能性。

他指出，「自由中國」雜誌當時清楚認為中華民國政府難以在未來代表整個中國，也不承認中共統治中國正當性，主張在聯合國監督下舉行真正的自由選舉，來決定中國前途，有意無意間放棄中華民國統治正統性基礎，但後來雷震被捕，雷出獄後在「救亡圖存獻議」採取兩個中國主張，認為要制定新憲法，建立中華台灣民主國。

廣告
  • 二二八事件紀念基金會董事長、政大教授薛化元（左二）今在研討會探討自由中國雜誌對民主發展的爭取。（記者陳鈺馥攝）

    二二八事件紀念基金會董事長、政大教授薛化元（左二）今在研討會探討自由中國雜誌對民主發展的爭取。（記者陳鈺馥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 戒嚴 自由中國 薛化元 雷震
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：薛化元：雷震批蔣被捕 曾倡建立中華台灣民主國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.