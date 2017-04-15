薛化元：雷震批蔣被捕 曾倡建立中華台灣民主國

2017-04-15 13:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件紀念基金會董事長薛化元今日在「爭取民主的年代」學術研討會指出，在1950年代戒嚴時期，雷震創辦「自由中國」雜誌批判蔣介石政權、質疑國民黨特務，雷震被捕出獄後，更在1970年主張制定新憲，建立中華台灣民主國。

薛化元今日發表「自由中國與1950年代的改革主張」一文，他探討原本反共擁蔣的「自由中國」雜誌，怎會變成代表自由主義的刊物，及雷震如何在不挑戰戒嚴體制下，去思考民主選舉及自由主義。

薛化元指出，「自由中國」雜誌創刊初期一直期待發動「自由中國運動」號召反共，直到韓戰爆發後有了改變，從反攻無望論出發，進而構思在台灣建構自由民主的可能性。

他表示，1951年「自由中國」發表「政府不可誘民入罪」社論，批判保安司令部特務為了獎金誘人入罪，事後保安司令部副司令彭孟緝欲抓雷震，但遭省主席吳國楨退回。

雷震也在1958年3月日記中認為，軍事反攻目前無望之際，政府應「先從政治反攻，以民主政治來影響大陸之獨裁政府」，台灣也需要有強而有力反對黨。

薛化元強調，雷震反對蔣介石三連任，採取強烈批判立場，另外當甘迺迪競選團隊當年提出兩個中國政府的政策，「自由中國」也請蔣勻田翻譯文章，提醒當時政府有此一可能性。

他指出，「自由中國」雜誌當時清楚認為中華民國政府難以在未來代表整個中國，也不承認中共統治中國正當性，主張在聯合國監督下舉行真正的自由選舉，來決定中國前途，有意無意間放棄中華民國統治正統性基礎，但後來雷震被捕，雷出獄後在「救亡圖存獻議」採取兩個中國主張，認為要制定新憲法，建立中華台灣民主國。