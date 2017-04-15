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黨內爆賄選 郝龍斌：若要人不知，除非己莫為！

2017-04-15  12:48

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人詹啟賢昨日爆料這次黨內選舉有賄選綁樁情形，並明確指出價碼，另一位參選人郝龍斌今日在臉書貼文痛陳，「這次選舉中，到底有沒有這些選舉陋習？是誰在用這些老派方式競選？我想，若要人不知，除非己莫為！」

郝龍斌表示，被揪入黨並被要求支持特定人士的黨員，他們都知道，被請客吃飯、被遊覽車載去吃飯、載去投票的黨員們，他們也知道，「誰綁樁請客，就不投誰！」

郝龍斌向這些「知情黨員同志們」喊話，希望大家知道，如果這種惡習文化繼續主宰每次的選舉，國民黨是不會好的，而台灣也不會好的，因此五二０黨員要自主，跟隨自己的心意，投對票、選對人，讓國民黨走上新路、走上正路。

他還說，「人頭黨員」讓人生憂，「黨內互打」讓人生厭，「綁樁請客」讓人生氣，這一場黨主席選舉從一月開跑後到現在，一百多天過去了，他猜外界只記得這三件事，而不記得每一位參選人政見、理念與承諾。

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  • （資料照，記者賴筱桐攝）

    （資料照，記者賴筱桐攝）

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相關關鍵字： 綁樁 詹啟賢 賄選 郝龍斌
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