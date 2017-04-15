國民黨魁選舉傳賄選綁樁 詹啟賢：黨應慎重調查

2017-04-15 12:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕指控國民黨主席選舉有賄選綁樁內幕的國民黨主席參選人詹啟賢，今天到苗栗縣苗栗市與基層黨員座談，詹啟賢受訪時被問到黨主席賄選傳聞時表示，「黨應該對黨的形象多負起一點責任」，並舉警察接到通報有黑道時，警方應該主動調查為例，指出這才是黨應該有的態度。

詹啟賢指出，由基層黨員處得知相關傳聞，他的內心非常沉重，他說「輸贏是一時，但黨的形象和核心價值是永遠的」，針對相關疑雲，黨中央應該重視並慎重調查。

另外，詹啟賢與基層黨員座談時也提到，他重視基層訴求，因為基層重視的是黨的未來，不像有些人支持特定候選人，是為了自己未來選舉鋪路，或是可以到中國跟習近平見面。

詹啟賢強調，自己沒有包袱，沒有小圈圈「關起門來自己決定事情」，訴求黨員的支持。詹啟賢今天下午將前往苗栗縣三義鄉與在地臉書社團管理員座談，討論苗栗在地事務，聽取年輕人意見。