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被要求提供綁樁賄選事證 詹啟賢：基層黨員反映

2017-04-15  12:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人詹啟賢昨日爆料，指這次選舉有賄選綁樁情形，並明確指出價碼後，面對黨內要求提出事證以及明確指出涉賄人物，他今日只在臉書貼文回應，這是基層黨員向他反映，黨中央應嚴肅處理，輕描淡寫帶過。

詹啟賢表示，選舉至今，他每天在各地舉辦座談會，許多基層黨員都在反映花錢綁樁、請客吃飯、利益交換等情形嚴重。

他說，此事不僅涉及黨主席選舉是否公正，更影響到國民黨的形象與核心價值是否遭到傷害，中央必須嚴肅處理，而他之所以提出呼籲，就是希望國民黨要根除積弊，展現新貌，絕不能再虛應故事，亂和稀泥。

詹啟賢還說，國民黨的包袱很重，但責任更重，黨內外都很關注此次黨主席選舉，國民黨要改革、要改變，就從黨主席選舉開始。

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  • 國民黨主席參選人爆黨魁選舉有縣市賄選綁樁，黨內要求提具體事證，詹啟賢回應表示，是基層黨員反映。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨主席參選人爆黨魁選舉有縣市賄選綁樁，黨內要求提具體事證，詹啟賢回應表示，是基層黨員反映。（資料照，記者張嘉明攝）

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