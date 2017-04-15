詹啟賢爆主席選舉賄選綁樁 洪秀柱盼提具體事證
2017-04-15 12:14
〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席參選人詹啟賢接連指出國民黨主席選舉綁樁、賄選問題，國民黨主席洪秀柱今（15）早表示，希望詹啟賢能提出非常具體的事證，讓黨中央嚴懲、嚴辦、嚴查，否則對黨是很大的傷害。
詹啟賢13日接受電台訪問時透露，主席選舉綁樁問題嚴重，昨進一步具體指出，某縣市有黨代表給6萬元、青工10萬元、議員20萬元的價碼。
洪秀柱早上到新北市板橋區參加財團法人青年和平團感恩活動，受訪時對詹啟賢的說法表示，希望詹能提出具體實證，讓中央嚴懲、嚴辦、嚴查，若大家都是口耳相傳，對黨是很大的傷害，國民黨中常會日前也通過相關辦法，希望不要發生這類事情。
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