「連戰月退之奇幻旅程」少算 綠委再出高清版

2017-04-15 11:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委劉世芳日前整理出一份「連戰月退之奇幻旅程」，但把前副總統連戰的薪水給少算了，她特別修改了高清版，讓民眾看清楚連戰的月退，堪稱世界之奇！

「連戰月退之奇幻旅程」內容指出，前副總統連戰的退休金，從本來沒得領，到修法後竟可月領47萬，一路因修法而漲跌，到目前連戰還是可以月領28萬，文章一出引起輿論嘩然。

劉世芳今早在臉書貼文，指之前為了法律修正案，整理出來跟另兩名立委段宜康、吳秉叡討論用的連戰月退金表格，竟然把連戰的薪水給算少了！

劉世芳說，連戰到底怎麼領月退金的？ 因為適用法令、金額算式太多，導致她忘記連戰當副總統時的待遇，在全世界可是排得上前段班！

劉世芳指出，「感謝熱心網友提醒，特別修改了高清版讓大家看清楚，連先生的月退堪稱世界之奇！話説我可還沒把2011年以前的年終慰問金加進去勒。」