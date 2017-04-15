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台聯籲柯以「台灣」參加世大運 莫用中華台北

2017-04-15  11:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣向來以「中華台北」之名參加國際賽事，台聯今召開記者會呼籲立法院應盡速通過「公民投票法」修正，舉辦「奧運代表隊名稱公投」，以公民自決方式，讓國家以「台灣」名義參加2020年東京奧運，台北市長柯文哲更要在世大運上凸顯台灣，不要再用中華台北。

台聯前立委周倪安表示，台聯16年前成立主旨即正名制憲，當年因民進黨在國會未過半，許多國家正常化事務被國民黨杯葛，2016年國會首度過半，民進黨政府應趁早完成相關修法，讓台灣正名成為可實現的目標。

周倪安指出，希望公投法修正能盡快通過，台灣人想有一個正式代表台灣的名稱，不要再用「中華台北」，國際社會皆認為那是「中國台北」，不要自欺欺人以為「中華」不是「中國」，台灣人要用台灣名義。

東京五輪「台灣正名」推進協議會律師何朝棟質疑，國際賽事要找台灣隊找不到，台灣這名字難道喊不出來，為何一定要用中華台北，日本自去年發起以台灣之名參加東京奧運，短時間超過六萬多人連署，也會向東京都議會陳情，希望未來東京奧運能以台灣之名參加。

台灣轉型正義協會秘書長李冠伶說，體育署不斷威脅以台灣名義參加國際賽事，會違反奧會模式，這種講法分明在威脅台灣人，政府沒積極推動以台灣名義參加，卻拿中國論調來威脅非常可恥，反觀日本人熱情支持台灣。

台聯文宣部主任陳嘉霖認為，台灣應發動一個公投，用民主自決方式決定名稱，否定奧會模式的中華台北，為奧會模式也不能凌駕公民自決，台北市長柯文哲應在世大運凸顯台灣，不要再用中華台北。

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  • 台聯今日呼籲應以公民自決方式，推動以「台灣」名義參加世大運及東京奧運。（記者陳鈺馥攝）

    台聯今日呼籲應以公民自決方式，推動以「台灣」名義參加世大運及東京奧運。（記者陳鈺馥攝）

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