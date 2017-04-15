上海台辦偷偷摸摸拜訪？ 柯：大家都知怎會偷偷摸摸
〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國上海市台灣事務辦公室主任李文輝昨率團至台北市政府拜會，但整個拜會過程不但一度傳出因柯文哲的「會出事」言論讓對方「出現負面情緒」，傳出取消的風聲，最後還和媒體大玩躲貓貓。台北市長柯文哲今受訪時表示，現在兩岸關係這麼緊張，大家都要低調，那就「好啦、好啦隨便你，就低調。」有媒體問柯，上海台辦似乎有點偷偷摸摸？柯則笑稱，還好啦，大家都知道怎麼會是偷偷摸摸。
柯文哲說，反正就既然要交朋友，就不要給人家困擾，既然人家希望低調，就按照他的期望。媒體問柯，兩岸關係緊張是因為李明哲事件嗎？柯文哲「哈」了一聲說，已經緊張很久了啦！
柯表示，昨天的會面主要是談判雙城論壇的細節，包含時間、地點、分論壇召集人、參加者等，從現在開始兩個月的談判；如果可以，他還是會親自出席雙城論壇。
至於引發爭議的「世大運中國代表團會出事」一說，柯今再度解釋，他覺得太危言聳聽了啦。柯直言，目前兩岸關係很脆弱，「你看那個冰上曲棍球，稍微一個就打起來了」，在兩端極端不信任的狀態底下，他認為要避免做出這種刺激性的事情。
柯指出，像周子瑜事件是一個、李明哲事件是一個，當然中國政府認為要逮捕人我們也沒有意見，但是不是應該要照文明國家的作法，在一天兩天之內要公佈，家屬可以探視，這叫標準動作，「我說奇怪，你們怎麼會犯這種錯誤？」
媒體進一步問，昨天是否有跟上海台辦「提醒」？確定有講三次可能會出事嗎？柯秒回，不是啦，他是說互信這麼脆弱的狀態，很多東西都要注意，特別是世大運代表團。柯指自己昨天看了一下資料，單單代表運動員的團隊就快600人了，這麼龐大的隊伍分散在53個場館、5個縣市，「還是要讓兩邊的關係好一點，互信關係好一點。」並稱對方會把意見帶回去。
有媒體問柯，當時接受專訪的原文說「真的會出事」，之後卻反批是新聞製造業，會不會有點自打嘴巴？柯無奈回，「我跟你講，人家有前後文，這個算了算了。」
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