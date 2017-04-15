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新北稱雙北爭取前瞻有共識 柯：誰跟他共識啊？

2017-04-15  10:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲下週一將到立法院，參加「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，據傳新北市副市長葉惠青昨日拜會台北市副市長鄧家基，雙方會中達成共同爭取前瞻計畫的共識。對此，台北市長柯文哲今出席活動後受訪時直言，「誰跟他共識啊？」

立法院於下週一再度舉辦「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，柯文哲將出席表達意見。由於新北市長朱立倫頻頻隔空放話，要與北市共同爭取前瞻計畫，新北市政府昨更發出新聞稿指出，雙北已經達成共識，將共同爭取前瞻計畫，但柯文哲今出席國際教育嘉年華後受訪時卻反批，「我覺得他昨天發那個新聞稿滿奇怪的，誰跟他共識啊？」

外傳朱立倫不會出席下週一的公聽會，柯文哲對此沒有多作回應，僅說，自己還是會去，總是表達一下想法跟看法。

新北市政府昨發出新聞稿表示，葉惠青昨拜會鄧家基，兩人除了對共同爭取軌道建設取得共識以外，在水環境建設部分，雙北也將共同向行政院爭取，將八里汙水處理廠汙水的處理標準，從目前的一級提升為二級或三級處理，並在大台北供水計畫中，納入翡翠水庫原水管等計畫。

此外，新聞稿中說，鄧家基也允諾，將全力推動已報核中央審議的捷運萬大線第二期財務計畫修正核定，並將捷運環狀線第二階段（北環段及南環段）及捷運汐止民生線，以最快速度提送中央審議。

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  • 新北市政府昨日發出新聞稿，聲稱雙北已經達成共識，將共同爭取前瞻計畫；台北市長柯文哲今天受訪時反問，「我覺得他昨天發那個新聞稿滿奇怪的，誰跟他共識啊？」（記者方賓照攝）

    新北市政府昨日發出新聞稿，聲稱雙北已經達成共識，將共同爭取前瞻計畫；台北市長柯文哲今天受訪時反問，「我覺得他昨天發那個新聞稿滿奇怪的，誰跟他共識啊？」（記者方賓照攝）

  • 台北市長柯文哲出席「2017世大運學生加油團國際教育融入課程嘉年華」，和穿著各國服裝的學生開心合影。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲出席「2017世大運學生加油團國際教育融入課程嘉年華」，和穿著各國服裝的學生開心合影。（記者方賓照攝）

  • 台北市長柯文哲出席國際教育嘉年華並致詞。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲出席國際教育嘉年華並致詞。（記者沈佩瑤攝）

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