中廣雙網停播 國民黨批蔡政府：有如白色恐怖威權時期再現
2017-04-14 23:41
〔記者施曉光／台北報導〕針對今晚國家通訊傳播委員會派專人親送公文至中廣公司，要求中廣收到公文後，立即停播寶島網及音樂網，否移送法辦，國民黨文傳會副主委胡文琦痛批，蔡英文政府執政至今，不斷製造社會階級嚴重對立與紛爭，順我者昌、逆我者亡，剷除異己，已達令人瞠目結舌的狀況，野蠻行徑有如白色恐怖威權時期再現。
他表示，一般民眾根本不清楚什麼是國有頻道，況且政府單位特別選在下班時間「黑箱作業」，將公文命令送達中廣，強勢要求中廣停播兩頻道，否則法辦，這種作為根本就是政治追殺，完全漠視台灣廣大聽眾權益。
胡文琦指出，2004年前總統陳水扁執政時期，就利用公權力與不給換照方式，威脅中廣簽定不公平契約，當時扁政府用不道德的方式收回，早已違反比例原則與公平正義，民進黨逕自以不當黨產等欲加之罪何患無辭的緣由強行收回中廣頻率，已經違反憲法平等原則，並侵害廣電及戕害新聞自由，野蠻的行徑有如白色恐怖威權時期再現。
胡文琦並強烈質疑蔡英文總統，真的已成「太上女皇」了嗎？只要有人與其意見相左，就要承受被無情政治追殺？他呼籲蔡英文，盡速撤回對中廣非法的停播要求，還給台灣廣大民眾聽眾權益及真正的新聞自由，否則台灣人民反抗綠色極權的怒火很快就會星火燎原起來。
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