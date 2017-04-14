花蓮-曼谷直航被傅崐萁暗酸「割稻幫」 蕭美琴回擊

花蓮縣立委蕭美琴昨公布成功爭取到花蓮-曼谷直航，今天卻遭花蓮縣長傅崐萁在臉書上暗酸被「割稻幫」。（翻攝傅崐萁臉書）

2017-04-14 21:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕由於中國減少觀光客來台旅遊人數，民進黨政府推動新南向政策，其中有開拓東南亞等其他國家直飛航班，花蓮縣立委蕭美琴昨公布成功爭取到花蓮-曼谷直航，今天卻遭花蓮縣長傅崐萁在臉書上暗酸被「割稻幫」搶先曝光，暗指縣府功勞遭綠營搶走；蕭美琴傍晚則在臉書貼出推動直航的詳細紀錄、過程回擊。

蕭美琴傍晚在臉書貼出「曼谷-花蓮」直航相關推動歷程與紀錄證明寫道：為了促成美事，她與東服中心團隊多次邀集相關單位研擬配套方案，在立院修法、提案、質詢，更安排多次協調與接待踩線團的會議，付出諸多努力，為讓民眾先規劃暑期安排，才盡早宣布喜訊；她強調說，國際直飛花蓮航線中央已全力爭取，目前香港航班表現亮眼，她也預告說，接下來東南亞、日韓等航線也會繼續洽談。

蕭美琴還呼籲地方政府因應多元國家旅遊的蓬勃發展，應預先積極規劃改善語言溝通、交通接駁等對國外遊客的友善措施，建構花蓮為國際友善觀光都市，她說，若經費不足，願協助向中央爭取，歡迎大家一起合作，為花蓮努力。

東服中心執行長許傳盛則不理會攻擊言語，他說，從他上任後東服中心秉持一貫「花東自立門戶整合行銷」的立場，從香港快捷航空到泰越捷航空，以及持續洽談的日本、韓國航線航空公司，都是整體策略的一環，他堅持做對的事，希望建立觀光發展整體策略，也配合交通部觀光局包機補貼辦法，提高各國籍包機直飛花蓮的意願，活化花蓮國際機場，落實過去「讓觀光客留在花東玩」的承諾，都是中央振興觀光政策的一環。

傅崐萁在個人臉書貼文指出，以「割稻幫」搶先曝光，這是不道德的；「目前三方合約還沒簽，縣府已計畫在簽約確定包機後，全面啟動廣告行銷，但今天只是有踩線團要來花蓮先行探訪，就被曝光，希望花蓮曼谷直航不要有變數。」貼文附上今年2月8日泰越捷航空北區及南區總監在縣府與祕書長顏新章協調溝通此事的照片，並透露，與第三國的首都也在協商直航中，希望縣府努力不要再有任何變數。

對於傅崐萁用「割稻幫」來暗指縣府功勞遭綠營搶走一事，PTT上有鄉民就質疑花蓮「不是要九二共識、要陸客而已？」、「談直航是縣政府就可以談的嗎？」、「即使曝光，誰會壞好事？」、「人家是南向政策的成功 你花蓮王拚兩岸直航 不是分工好的嗎？」、「花蓮國不是只要陸客團？」

花蓮縣立委蕭美琴昨公布成功爭取到花蓮-曼谷直航卻遭花蓮縣長傅崐萁在臉書上暗酸「割稻幫」，傍晚則公布過去協商歷程與紀錄證明。（翻攝蕭美琴臉書）

花蓮縣立委蕭美琴昨公布成功爭取到花蓮-曼谷直航卻遭花蓮縣長傅崐萁在臉書上暗酸「割稻幫」，傍晚則公布過去協商歷程與紀錄證明。（翻攝蕭美琴臉書）