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民團要求設置「李明哲鐘」 陸委會：會儘快研議

2017-04-14  21:34

〔記者施曉光／台北報導〕前民進黨黨工李明哲迄今仍被中國拘留，下落不明，「台灣守護民主平台」今日質疑政府束手無策，提出設置「李明哲鐘」，並要求陸委會說明並調查李俊敏與「財團法人領航基金會」是否涉嫌違反兩岸人民關係條例，陸委會對此回應，將儘速會同相關機關研商處理。

陸委會指出，有關李俊敏與「財團法人領航基金會」是否涉嫌違反兩岸人民關係條例有關「合作行為」的規定，涉及具體個案事實釐清及兩岸人民關係條例第33條之1的解釋及適用，且依法須給予當事人陳述意見機會。

至於「台灣守護民主平台」要求設置「李明哲鐘」，呈現李明哲被關押的天數與時間，陸委會表示非常重視，並會儘快研議。

陸委會指出，兩岸人民交流頻密，政府推動簽署兩岸間的各項協議，以及兩岸協議所建立的各種管道，進一步來保障人民權益，各項協議雖非百分之百完美，但也都產生了正面的積極效益，未來政府仍將透過兩岸協議及既有的聯繫機制及溝通管道，包括陸委會與國台辦、海基會與海協會，積極協處涉及兩岸人民交流的權益保障事宜。

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  • 圖為陸委會發言人邱垂正。（資料照，記者林良昇攝）

    圖為陸委會發言人邱垂正。（資料照，記者林良昇攝）

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相關關鍵字： 兩岸人民關係條例 台灣守護民主平台 李俊敏 李明哲 陸委會
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